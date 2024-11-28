Курс доллара в Беларуси превысил 350 миллионов рублей 28.11.2024, 15:43

Без учета деноминации.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 27 ноября 2024 года курс доллара США преодолел отметку 3,5 рубля и достиг рекордного уровня 3,533. На основании итогов торгов Национальный банк установил такой же официальный курс на 28 ноября, пишет «Позiрк».

Без учета деноминаций 1994, 2000 и 2016 годов курс доллара составляет 353.300.000 рублей.

Одного миллиона белорусских рублей (без учета деноминаций) официальный курс доллара достиг 17 декабря 1998 года, 5 млн — 12 мая 2000 года, 10 млн — 12 сентября 2000 года, 50 млн — 13 июля 2011 года, 100 млн — 7 мая 2014 года, 150 млн — 15 января 2015 года, 200 млн — 17 января 2016 года, 250 млн — 20 марта 2020 года, 300 млн — 1 марта 2023 года.

По степени обесценения национальной валюты к американскому доллару (с 1991 года) Беларусь остается лидером среди бывших республик СССР, свидетельствует проведенный анализ валютных курсов без учета денежных реформ.

За Беларусью в первой пятерке расположились Узбекистан — 12.848.380, Туркменистан — 8.750.000, Украина — 4.160.100 и Грузия — 2.742.200.

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