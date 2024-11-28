Правильный ответ на хвастовство Путина 3 Иван Яковина, NV

28.11.2024, 15:40

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Иван Яковина

Блеф раскрыли, а шантаж не сработал.

Когда пожилой советский Пионер (он же — эрэфный Орешник) никого не напугал, когда блеф раскрыли, а шантаж не сработал, когда дальнобойные удары по стратегической военной инфраструктуре РФ продолжились, Москве пришлось делать то единственное, что она умеет — отравлять жизнь обычным людям.

Сегодня ночью снова разбомбили подстанции, оставив целые города без света.

Хвастливое выступление Путина по итогам бомбардировки явно свидетельствует о том, что именно таким способом он намерен заставить Украину отказаться от дальнобойных ударов по РФ — раз уж ракета средней дальности не помогла. (Хотя Орешником он снова пригрозил, ведь нельзя так сразу забыть о том, на что истратил так много пиар-ресурсов).

Что тут сказать… Сидеть без электричества, особенно в морозы, — неприятно. Но и не смертельно: за время войны в такой ситуации мы все тут уже много раз были. На всех ключевых государственных объектах, вроде больниц, уже давно есть генераторы. У подавляющего большинства частных бизнесов — тоже. Люди спасаются пауэрбанками, экофлоу и газовыми плитками. Кто-то ставит себе солнечные батареи, кто-то генератор покупает. Ну, а Запад помогает оборудованием, чтобы поскорее восстановить электрическую инфраструктуру. Короче, справляемся.

Только теперь особенно сильно хочется увидеть массированный налет дронов (или ракет) по электростанциям и важным подстанциям на всей территории РФ. Нужно хотя бы десяток их сжечь — прямо перед наступлением зимы. Там их восстанавливать будет некому, да и оборудования необходимого в РФ нет. Вот это будет правильный ответ на хвастовство Путина.

Иван Яковина, NV

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