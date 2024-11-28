Чем закусывать алкоголь, чтобы не навредить организму 9 28.11.2024, 15:57

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Озвучено самое главное правило.

Чаще всего вред организму приносит не столько алкоголь, сколько неправильная закуска к нему.

Во время употребления алкоголя нужно больше закусывать. Но никто не говорит, чем стоит это делать, пишет ТСН.

Свежие овощи

Как ни странно, но свежие помидоры считаются несовместимыми со спиртным. Особенно водка не ладит с этим овощем.

Острые блюда

Острые блюда при употреблении алкоголя лучше отставить подальше, они только усиливают действие спиртного. А также могут навредить слизистой желудка и даже привести к ожогам.

Маринованные огурцы

Маринованные огурцы издавна все считают классической закуской к рюмке. Однако, по мнению диетологов, это плохая закуска. Такой продукт сильно перегружает почки и печень. Лучше замените их солеными, они поддерживают водный баланс.

Сладости

Конфетами и тортами закусывать спиртные напитки нельзя категорически. И употреблять во время застолья в больших количествах сладкие напитки тоже не стоит. это время будет расщепляться медленнее. Алкоголь и сахар перерабатываются практически по одному принципу, но первым перерабатывать организм начнет сахар, ведь он энергетически ценнее, а алкоголь в это время будет расщепляться медленнее.

Суши

Практически все блюда азиатской кухни входят в зону риска. Если во время обычного ужина эта пища не принесет вреда, то в дуэте с алкоголем последствия могут быть плачевными. Соль обезвоживает, как и алкоголь, а уровень истощения станет критическим уже утром.

Самое главное правило: нельзя пить без закуски и на голодный желудок.

Если вы хотите как можно дольше поддерживать компанию за столом и не так быстро пьянеть, положите себе в тарелку тушеных или вареных овощей и мяса.

Также замечательной закуской считаются салаты, такие как винегрет и квашеная капуста.

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