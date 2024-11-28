НАТО может применить 5-ю статью Устава 5 28.11.2024, 16:16

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Из-за диверсий РФ.

Диверсии России против западных объектов могут привести к тому, что НАТО рассмотрит возможность применения 5 статьи Устава Альянса.

Такое мнение высказал глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, пишет Reuters.

Каль также указал, что наращивание Россией военного потенциала означает, что «военная конфронтация с НАТО становится для Кремля одним из возможных вариантов».

Reuters подчеркивает, что НАТО и разведывательные службы указывают, что за диверсиями, от кибератак до поджогов, в евроатлантическом регионе стоит Россия и количество таких ее действий только растет. В то же время Москва отрицает обвинения в свой адрес.

Каль также заявил, что к концу десятилетия российские военные, скорее всего, будут способны атаковать НАТО. Руководитель BND также указал, что под командованием Москвы находятся войска с боевым опытом, полученным в ходе войны против Украины. Кроме того, это военнослужащие, освоившие современные методы ведения войны.

Бруно Каль также привел оценки немецкой разведки, согласно которым в российском руководстве сомневаются, что 5 статья Устава НАТО будет применена в случае чрезвычайно ситуации.

«Если подобные настроения возьмут верх в правительстве в Москве, то риск военного столкновения в ближайшие годы возрастет», — цитирует Reuters главу BND.

Глава разведки Германии также высказал мнение, что если Россия нападет на одного или нескольких союзников по НАТО, то не в захватнических целях, а чтобы проверить красные линии, установленные Западом с целью подорвать западное единство.

Статья 5 договора НАТО предусматривает, что, если любое из государств — членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, который подвергся нападению.

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