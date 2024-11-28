Лукашенко боится ИИ 4 28.11.2024, 16:21

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Диктатор рассказал о своих страхах.

Лукашенко считает, что искусственный интеллект может погубить человечество Своими страхами он поделился на саммите ОДКБ в Астане.

Диктатор обратил внимание на то, что искусственный интеллект все чаще используют для планирования и решения военных задач. При этом Лукашенко сказал, что человечество рискует потерять контроль над этой технологией.

Ранее диктатор рассказывал студентам технических вузов, что боится «оказаться в плену искусственного интеллекта».

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