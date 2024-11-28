«Лукашенко опух, еле ноги передвигает» 8 28.11.2024, 16:39

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Диктатор больше не может скрывать свои болезни.

Лукашенко, еле спустившийся с трапа самолета во время визита в Пакистан, привлек внимание местных СМИ, которые не стали ретушировать его внешний вид. На фото отчетливо видны проблемы с лишним весом, а также его затрудненное движение.

Ранее белорусы активно обсуждали здоровье Лукашенко после того, как диктатора вытянули играть в хоккей.

Мы посмотрели, что белорусы пишут в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие комментарии:

«Существо бесформенное, ничего общего с человеческой фигурой».

«Когда он уже лопнет?»

«Сколько мусорное ведро ни трамбуй, а выбрасывать надо».

«Президент должен выглядеть презентабельно, это лицо страны, а не развалины гнилой».

«Ну так деду 70 лет, опух на троне. Пора на пенсию давно, еле ноги передвигает. Куда ему баллотироваться на седьмой срок?».

«Это народная «любовь» боком выходит! То ли еще будет!»

«Раздуло шкловскую совковую мразь до скотских размеров, неудивительно, что шестерка русских чекистов-фашистов еле ползает!»

«Ну и бочка! Как такая бочка на коньках может ездить?»

«Мы хотим, чтобы на концерт к Кобзону он попал».

«Калісь так Брэжнева цягалі, што з гэтага выйшла, усе ведаюць».

«Лукашенко с Путиным соревнуются в дряхлеевости! Кто из них будет чемпионом?»

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