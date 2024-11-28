Белоруску «с высокомерием» выгнали из минского ресторана 7 28.11.2024, 16:48

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иллюстративное фото

Она рассказала свою версию событий.

Создательница женского клуба возмутилась отношением администраторки ресторана в Минске. Во время проведения женской встречи сотрудники заведения, по ее словам, «в хамской форме выпроводили» их. CityDog.io, обративший внимание на пост минчанки в Instagram, рассказал, что стало причиной.

Как рассказывает в видео блогера Kriss_baraa, она организовала женскую встречу в ресторане Astoria Riverside на проспекте Победителей, 116. Однако во время рисования участниц «с целью проработки своих страхов» администратор заведения с «каким-то высокомерием, максимальным снобством» попросила девушку закончить встречу женского клуба и уйти из заведения.

По словам блогера, администраторка отнеслась к ней и участницам встречи так, как будто они «челядь, ведь это элитное место, а мы занимаемся фигней». Девушка также утверждает, что других блогеров якобы не пускали в Astoria Riverside из-за дресс-кода.

А вот так на эту историю отреагировали белорусы:

«Самый адекватный ресторан, с самым гостеприимным персоналом, ответ верный. Ресторан — место, где отдыхают и наслаждаются кухней и атмосферой».

«Все правильно сделали. Люди приходят поесть, а вы пришли, заняли столик, взяли по напитку и сидите рисуете хе**ю какую-то».

«Минску срочно нужно заведение без всей блогерской чепухи, телефонов, камер, конференций и деловых встреч „детей 18−25 лет“».

«Ребята, вы просто не были в ресторанах нулевых, куда все приходили отдохнуть от души, искренне повеселиться и „туфлей“ поесть черной икры. Классные были времена, где люди жили весело, по-настоящему, а не пытались натужно убедить в этом других. Кажется, я заговорила как бабка, но суть вы все равно уловили».

«Спорная ситуация. Это не ужин, а проведение мероприятия, и думаю, что вы должны были заранее предупредить ресторан о том, что у вас планируется».

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