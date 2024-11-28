Грозивший разбомбить Лондон Медведев купил новую яхту в Великобритании 4 28.11.2024, 16:50

3,258

Дмитрий Медведев

Через подставной фонд.

Доверенные лица зампреда Совета безопасности РФ, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева приобрели для него новую яхту в Великобритании, выяснил The Insider. Стоимость судна, построенного в 2024 году на верфи Princess Yachts в английском Плимуте, составила $4,3 млн (около полумиллиарда рублей по текущему курсу).

Согласно таможенным данным, яхту под названием Hurry Up ввезли в Россию несколько месяцев назад. Посредником выступила компания «Маринпоинт», а получателем — Фонд поддержки национальных морских программ, связанный с однокурсником Медведева Ильей Елисеевым. Последний является «кошельком» экс-президента и управляет его активами, обнаружил в 2017 году Алексей Навальный.

В 2023 году Фонд поддержки национальных морских программ получил «пожертвования» на сумму 2,3 млрд рублей. Формально им руководит сотрудник охранного предприятия Дмитрий Устратов. Он же занимает должность гендиректора в инвестиционно-финансовой компании «Альтер», чьим бенефициаром является Елисеев, который также возглавляет наблюдательный совет фонда.

У якобы благотворительной организации нет сайта. А единственное упоминание деятельности фонда в СМИ — это новость о гуманитарной помощи в виде лодочного мотора, десяти каяков, компьютеров и другого оборудования для клуба юных моряков в оккупированном Геническе Херсонской области.

Медведев решил пополнить свою флотилию яхтой из Великобритании, несмотря на то, что регулярно называет эту страну «врагом» России. Ранее он поддержал президента президента Федерации лыжных гонок РФ Елену Вяльбе, которая предложила сбросить ядерную бомбу на Лондон, отметив, что было бы даже лучше «сразу потопить проклятый остров англосаксонских псов».

Hurry Up как минимум четвертая яхта во флотилии Медведева. Через год после вторжения в Украину ему помогли купить и перегнать в Россию 29-метровую яхту GV стоимостью $5 млн. Судно было построено в 2017 году на итальянской верфи Monte Carlo Yachts. При ввозе в документах в качестве получателя фигурировал капитан яхты Анатолий Наумов. Но когда журналисты «Верстки» позвонили ему под видом таможенных инспекторов, он признался, что она для Медведева.

Также в пользовании зампреда Совбеза находится 32-метровая яхта «Фотиния», названная в честь его жены Светланы. На момент покупки судно стоило около $11 млн. В марте 2022 года «Фотинию» задержали в Финляндии, но вскоре освободили. Формально судном владеет компания «Инвестиционное содружество», которая принадлежит структурам Елисеева.

Кроме того, Медведев и его семья тайно пользуются 74-метровой яхтой Universe («Вселенная») стоимостью $100 млн, писал «Проект». На судне, построенном нидерландским бюро Damen Yachting в 2018 году, есть вертолетная площадка, личный кабинет и спецсвязь, а в территориальных водах России его часто сопровождают корабли Военно-морского флота. Расследователи выяснили, что покупку яхты оплатил близкий Медведеву миллиардер Игорь Юсуфов. Владельца «Вселенной» скрыли, оформив ее на офшор Southerner Ltd на Каймановых островах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com