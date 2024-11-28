Украинская разведка уничтожила российскую РЛС в оккупированном Крыму 28.11.2024, 17:06

Ее стоимость — $5 миллионов.

28 ноября в результате успешной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс «Подлет». Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Мобильная РЛС 48Я6-К1 «Подлет» используется врагом для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке», - говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса «Подлет», предназначенного, в частности, для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400, составляет 5 миллионов долларов.

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