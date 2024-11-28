В США создали мощный трехколесный электровелосипед 28.11.2024, 17:13

С запасом хода более 200 километров.

Производитель электрических велосипедов Meet One Trike презентовал оригинальную модель Tour. Она поступает в продажу по цене от 3299 долларов, пишет «Фокус».

Новый Meet One Tour — тяжелый трехколесный электробайк, который ставит на комфорт. Его оснастили креслом со спинкой, высоким рулем и диодной оптикой.

Электрический велосипед имеет толстую стальную раму и рассчитан на грузоподъемность в 250 кг. До 68 кг можно перевозить в задней корзине-багажнике.

Электробайк Meet One Tour получил сразу два мотора, которые суммарно развивают 3,3 л.с. (2,4 кВт). Максимальная скорость ограничена на 25 км/ч.

Две батареи Samsung емкостью по 15 А∙ч обеспечивают запас хода до 209 км. Конечно же, сохранен педальный привод, причем его дополнили 7 передачами.

Meet One Tour подготовлен к легкому бездорожью благодаря усиленной подвеске с амортизаторами спереди и сзади и 20-дюймовым шинам с высоким профилем. Кроме того, трехколесный электровелосипед получил дифференциал, дисковые тормоза и даже стояночный тормоз.

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