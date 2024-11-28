В Беларуси появилась новая торговая сеть 28.11.2024, 17:27

Первый магазин появился в Светологорске.

В Беларуси появилась торговая сеть Pole Kvetak. Ей управляет Оршанский льнокомбинат. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия.

Первый магазин сети открыли 23 ноября в Светлогорске. А 28 ноября заработала точка в Волковыске. Сеть получила название бренда «Поле Кветак» (такое же название было у фестиваля льна, который прошел летом в Орше).

30 ноября сеть откроет точку также в Калинковичах. До конца года планируется открыть всего шесть магазинов, то есть расширить ее на Лиду, Слуцк, Солигорск и Кобрин.

Она объединяет специализированные магазины, где продают льняной текстиль, производства Оршанского льнокомбината, а также Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения, которому принадлежит бренд «Блакiт».

Оршанский льнокомбинат также связан с другой активно развивающейся сетью — «Да дому».

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