В Беларуси появилась новая торговая сеть
- 28.11.2024, 17:27
Первый магазин появился в Светологорске.
В Беларуси появилась торговая сеть Pole Kvetak. Ей управляет Оршанский льнокомбинат. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия.
Первый магазин сети открыли 23 ноября в Светлогорске. А 28 ноября заработала точка в Волковыске. Сеть получила название бренда «Поле Кветак» (такое же название было у фестиваля льна, который прошел летом в Орше).
30 ноября сеть откроет точку также в Калинковичах. До конца года планируется открыть всего шесть магазинов, то есть расширить ее на Лиду, Слуцк, Солигорск и Кобрин.
Она объединяет специализированные магазины, где продают льняной текстиль, производства Оршанского льнокомбината, а также Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения, которому принадлежит бренд «Блакiт».
Оршанский льнокомбинат также связан с другой активно развивающейся сетью — «Да дому».