Конституционный суд Румынии приказал пересчитать голоса на выборах президента
- 28.11.2024, 17:36
Первый тур могут вовсе отменить.
В четверг Конституционный суд единогласно принял решение обратиться к Центральной избирательной комиссии с просьбой пересчитать все действительные и недействительные бюллетени в первом туре президентских выборов.
Решение опубликовано на сайте суда, сообщает «Европейская правда».
Решение было принято в конце двухчасового заседания по жалобе кандидата в президенты Кристиана Терхеса, который обвинил ЦИК в фальсификациях в отношении голосов другого кандидата Элены Ласкони.
Жалоба, поданная кандидатом Себастьяном Попеску по поводу мошенничества, совершенного кандидатом Кэлином Джорджеску, была отклонена.
Суд также обратился к ЦИК с просьбой предоставить результаты повторного пересчета голосов.
Новое заседание Конституционного суда состоится в пятницу, 29 ноября, чтобы принять решение по требованию об отмене первого тура президентских выборов, поданного кандидатом от Национал-консервативной партии Румынии Кристианом Терхесом.
Все решения Конституционного суда являются окончательными.
Председатель Постоянного избирательного органа Тони Греблэ в прямом эфире телеканала Digi 24 заявил, что пересчет голосов может быть проведен при наличии веских доказательств. Он подчеркнул, что пересчету подлежат более 9 миллионов бюллетеней, которые сейчас находятся в архивах окружных судов, и процедура повторного подсчета голосов не может быть проведена за несколько часов или дней.
Румынское законодательство предусматривает, что в случае аннулирования Конституционным судом результата выборов повторное голосование проводится во второе воскресенье после даты аннулирования.