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Конституционный суд Румынии приказал пересчитать голоса на выборах президента

  • 28.11.2024, 17:36
Конституционный суд Румынии приказал пересчитать голоса на выборах президента

Первый тур могут вовсе отменить.

В четверг Конституционный суд единогласно принял решение обратиться к Центральной избирательной комиссии с просьбой пересчитать все действительные и недействительные бюллетени в первом туре президентских выборов.

Решение опубликовано на сайте суда, сообщает «Европейская правда».

Решение было принято в конце двухчасового заседания по жалобе кандидата в президенты Кристиана Терхеса, который обвинил ЦИК в фальсификациях в отношении голосов другого кандидата Элены Ласкони.

Жалоба, поданная кандидатом Себастьяном Попеску по поводу мошенничества, совершенного кандидатом Кэлином Джорджеску, была отклонена.

Суд также обратился к ЦИК с просьбой предоставить результаты повторного пересчета голосов.

Новое заседание Конституционного суда состоится в пятницу, 29 ноября, чтобы принять решение по требованию об отмене первого тура президентских выборов, поданного кандидатом от Национал-консервативной партии Румынии Кристианом Терхесом.

Все решения Конституционного суда являются окончательными.

Председатель Постоянного избирательного органа Тони Греблэ в прямом эфире телеканала Digi 24 заявил, что пересчет голосов может быть проведен при наличии веских доказательств. Он подчеркнул, что пересчету подлежат более 9 миллионов бюллетеней, которые сейчас находятся в архивах окружных судов, и процедура повторного подсчета голосов не может быть проведена за несколько часов или дней.

Румынское законодательство предусматривает, что в случае аннулирования Конституционным судом результата выборов повторное голосование проводится во второе воскресенье после даты аннулирования.

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