Сенегалец хотел уехать из Беларуси в Литву по испанскому паспорту друга

Сенегалец хотел уехать из Беларуси в Литву по испанскому паспорту друга1
- 28.11.2024, 17:45
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Документ ему передал знакомый.
В пункте пропуска «Каменный лог» задержали гражданина Сенегала, который пытался уехать из Беларуси в Литву по чужому паспорту, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК).
Мужчина пересекал границу в ночь с 27 на 28 ноября на рейсовом автобусе сообщением «Минск-Вильнюс».
Белорусским пограничникам иностранец показал паспорт гражданина Испании, который ему передал знакомый. Пограничники сравнили фото в документе с мужчиной и заметили различия.
«Нарушитель оказался гражданином Сенегала. Со слов задержанного, чужой документ он предъявил, так как у самого законных оснований для въезда в страны Евросоюза не было», — сообщили в ГПК.
Нарушителя задержали. Ему грозит не только административная ответственность за попытку незаконного пересечения границы, но и уголовная — за использование заведомо подложного документа.