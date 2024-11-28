Сенегалец хотел уехать из Беларуси в Литву по испанскому паспорту друга 1 28.11.2024, 17:45

1,288

иллюстративное фото

Документ ему передал знакомый.

В пункте пропуска «Каменный лог» задержали гражданина Сенегала, который пытался уехать из Беларуси в Литву по чужому паспорту, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК).

Мужчина пересекал границу в ночь с 27 на 28 ноября на рейсовом автобусе сообщением «Минск-Вильнюс».

Белорусским пограничникам иностранец показал паспорт гражданина Испании, который ему передал знакомый. Пограничники сравнили фото в документе с мужчиной и заметили различия.

«Нарушитель оказался гражданином Сенегала. Со слов задержанного, чужой документ он предъявил, так как у самого законных оснований для въезда в страны Евросоюза не было», — сообщили в ГПК.

Нарушителя задержали. Ему грозит не только административная ответственность за попытку незаконного пересечения границы, но и уголовная — за использование заведомо подложного документа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com