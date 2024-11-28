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Сенегалец хотел уехать из Беларуси в Литву по испанскому паспорту друга

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  • 28.11.2024, 17:45
  • 1,288
Сенегалец хотел уехать из Беларуси в Литву по испанскому паспорту друга
иллюстративное фото

Документ ему передал знакомый.

В пункте пропуска «Каменный лог» задержали гражданина Сенегала, который пытался уехать из Беларуси в Литву по чужому паспорту, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК).

Мужчина пересекал границу в ночь с 27 на 28 ноября на рейсовом автобусе сообщением «Минск-Вильнюс».

Белорусским пограничникам иностранец показал паспорт гражданина Испании, который ему передал знакомый. Пограничники сравнили фото в документе с мужчиной и заметили различия.

«Нарушитель оказался гражданином Сенегала. Со слов задержанного, чужой документ он предъявил, так как у самого законных оснований для въезда в страны Евросоюза не было», — сообщили в ГПК.

Нарушителя задержали. Ему грозит не только административная ответственность за попытку незаконного пересечения границы, но и уголовная — за использование заведомо подложного документа.

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