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Беларусь выдала России ее гражданку

  • 28.11.2024, 18:05
  • 2,538
Беларусь выдала России ее гражданку

Ее задержали в нашей стране.

Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры РФ о выдаче гражданки России 1978 года рождения для привлечения к уголовной ответственности за пособничество в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщило белорусское надзорное ведомство.

По информации белорусской Генпркупратуры, обвиняемая в 2022 году оказала содействие преступной группе, которая занималась хищением средств лизинговой организации, в результате противоправной деятельности юридическому лицу причинен ущерб в сумме, эквивалентной 5,5 млн белорусских рублей.

Отмечается, что Департамент исполнения наказаний МВД передал обвиняемую «компетентным органам РФ».

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