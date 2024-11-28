Беларусь выдала России ее гражданку 28.11.2024, 18:05

2,538

Ее задержали в нашей стране.

Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры РФ о выдаче гражданки России 1978 года рождения для привлечения к уголовной ответственности за пособничество в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщило белорусское надзорное ведомство.

По информации белорусской Генпркупратуры, обвиняемая в 2022 году оказала содействие преступной группе, которая занималась хищением средств лизинговой организации, в результате противоправной деятельности юридическому лицу причинен ущерб в сумме, эквивалентной 5,5 млн белорусских рублей.

Отмечается, что Департамент исполнения наказаний МВД передал обвиняемую «компетентным органам РФ».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com