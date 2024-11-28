закрыть
28 ноября 2024, четверг, 19:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пророссийское правительство Грузии отказалось от переговоров по вступлению в ЕС

5
  • 28.11.2024, 18:09
  • 2,222
Пророссийское правительство Грузии отказалось от переговоров по вступлению в ЕС

Однако Брюссель заморозил переговоры первым.

О принятом решении о замедлении евроинтеграции до 2028 года объявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает телеканал Mtavari.

«Сегодня мы приняли решение не ставить вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом в повестку дня до конца 2028 года […] Кроме того, до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов Европейского Союза», — заявил Кобахидзе.

Он назвал обсуждение переговоров с ЕС «инструментом для давления и раскола общества».

Стоит отметить, что еще в июле посол ЕС в Грузии Павел Гершинский заявил, что сам Европейский Союз приостановил процесс присоединения Грузии к блоку. Причиной этого назвали принятие закона «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал протесты в стране.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин
В России начинается бардак
В России начинается бардак Роман Шрайк