Пророссийское правительство Грузии отказалось от переговоров по вступлению в ЕС 5 28.11.2024, 18:09

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Однако Брюссель заморозил переговоры первым.

О принятом решении о замедлении евроинтеграции до 2028 года объявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает телеканал Mtavari.

«Сегодня мы приняли решение не ставить вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом в повестку дня до конца 2028 года […] Кроме того, до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов Европейского Союза», — заявил Кобахидзе.

Он назвал обсуждение переговоров с ЕС «инструментом для давления и раскола общества».

Стоит отметить, что еще в июле посол ЕС в Грузии Павел Гершинский заявил, что сам Европейский Союз приостановил процесс присоединения Грузии к блоку. Причиной этого назвали принятие закона «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал протесты в стране.

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