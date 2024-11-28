Что появилось раньше: курица или яйцо 3 28.11.2024, 18:22

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Ответ найден.

Международная группа ученых, изучая древние одноклеточные организмы, обнаружила поразительную находку, которая может пролить свет на этот философский вопрос.

Об этом пишет StudyFinds.

Исследователи обнаружили, что одноклеточный организм Chromosphaera perkinsii, живший более миллиарда лет назад, обладал удивительной способностью: он мог делиться и развиваться подобно многоклеточному организму, проходя через стадии, напоминающие ранние этапы эмбрионального развития животных. Это означает, что генетический механизм, необходимый для создания яиц и последующего развития сложных организмов, существовал задолго до появления первых животных на Земле.

«Это открытие позволяет нам заглянуть в прошлое более чем на миллиард лет и увидеть, как зарождалась жизнь,» — говорит один из авторов исследования.

По сути, ученые обнаружили, что «яйцо» появилось раньше «курицы», но не в том смысле, который мы привыкли понимать. Клеточные процессы, лежащие в основе развития яйца и сложного организма, зародились гораздо раньше, в простых одноклеточных существах.

Это открытие имеет огромное значение для нашего понимания происхождения жизни и эволюции. Оно показывает, что фундаментальные механизмы, необходимые для создания сложных организмов, возникли гораздо раньше, чем мы предполагали.

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