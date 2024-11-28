РФ запускала еще один «Орешник»? 3 Том Купер

28.11.2024, 18:26

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Пуск мог быть неудачным.

Соответственно, 23 ноября — через день после попытки нанести удар по Пивденмашу (бывший Южмаш) в Днепре — россияне запустили свою вторую баллистическую ракету средней дальности «Орешник».

По данным народной разведки, как обычно в таких случаях, запуск был немедленно зафиксирован американскими спутниками Defence Support Program (DSP). По сути (и очень упрощенно), DSP используют инфракрасный датчик для обнаружения тепла, излучаемого шлейфами-носителями на («холодном») фоне Земли. В кругах таких людей, как я, они считаются «высоконадежными».

Почти излишне говорить: сегодня DSP является одним из важнейших инструментов раннего оповещения для вооруженных сил США (конечно, они постоянно используются для поддержки Израиля, регулярно обнаруживая каждый запуск баллистической ракеты в Иране и Йемене, например).

Дело в том, что DSP потеряли след этой ракеты «за считанные секунды».

Чуть позже кто-то опубликовал видео в социальных сетях, на котором показан запуск ракеты: по словам людей, которые видели это видео, ракета поднялась примерно на 2000 метров, а затем исчезла в ярком взрыве.

Очевидно, что запуск ракеты был неудачным.

К сожалению, видео было удалено из социальных сетей, поскольку оказалось, что это был кадр из видео, на котором показан неудачный запуск другой российской ракеты, сделанный много лет назад.

Опережу ваши вопросы. То, что я написал, — это все, что мне известно по этому поводу. Ответы на вопросы вроде, было ли это очередное «боевое испытание» и/или «если да, то какая была цель», пока недоступны.

Том Купер, New Voice

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