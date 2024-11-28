Китай захватил почти 70% российского авторынка 1 28.11.2024, 18:45

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У «АвтоВАЗа» нет шансов.

Доля китайских брендов на российском рынке новых автомобилей по итогам 2024 года стабилизировалась на уровне 68%, сообщил Артем Соколов, руководитель команды аналитиков коммерческого блока «Авито Авто», его слова приводят «Ведомости. Город»)\.

На российские марки приходится 22% продаж автомобилей на платформе. В «Авито Авто» считают стабилизацию китайских брендов одним из главных трендов рынка новых автомобилей в России. По словам представителя платформы, альтернативой выбранному новому китайскому автомобилю становятся и другие бренды из КНР.

«Например, авто марки Geely конкурирует за внимание автовладельцев с новым Haval Jolion», — уточнили в «Авито Авто».

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», первое место среди продаж новых автомобилей занимает российский бренд Lada — за минувшие 10 месяцев его доля составляет 27,25%. В топ-10 самых продаваемых марок вошли семь китайских брендов, в частности, Haval (12,08%), Chery (10,07%), Geely (9,8%). Общая совокупная доля китайских машин — 47,35%. В аналогичный период прошлого года на них приходилось 42,54%.

По словам Соколова, российский авторынок демонстрирует стабильный рост. Каждый месяц на платформу приходит 36,6 млн пользователей, ищущих автомобили, а ежедневно заключаются 28 тыс. сделок. По данным «Автостат», продажи новых автомобилей за прошедшие 10 месяцев года увеличились на 59,8%. В сегменте автомобилей с пробегом предложение на «Авито Авто» выросло на 35% по сравнению с октябрем прошлого года, при этом 22% предложения приходится на дилеров.

Среди подержанных машин доля китайских марок составляет 5%, российских — 25%, лидерами являются производители из Японии (21%), Германии (17%) и Южной Кореи (15%), отмечают в «Авито Авто». В «Автостат» сообщали, что продажи подержанных автомобилей за указанный период выросли всего на 3,6%. Среди главных брендов — Lada, Toyota, Kia и Hyundai.

В начале октября вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин заявлял, что 89% средств, которые россияне тратят на покупку новых автомобилей, уходят в Китай.

«Если померить рынок деньгами, то сегодня доля Lada составляет всего 11%. Иными словами, только 11% средств, которые россияне тратят на покупку новых машин, остаются в российской экономике. Почти все остальные средства вымываются из России в Китай, где расположены центры формирования добавленной стоимости. В идеале всё должно быть в точности наоборот», — говорил он.

По его словам, у АвтоВАЗа меньше ресурсов, чем у производителей из Китая, поскольку там субсидируется весь бизнес и экспорт. В то же время в России до сих пор не понимают весь объем поддержки, который есть у китайских автомобильных компаний, так как он частично засекречен, отметил Костромин. Он также напомнил, что скидки на китайские модели в России могут доходить до 1 млн рублей.

В прошлом году АвтоВАЗ продал 350 тыс. машин, а в этом году рассчитывает реализовать 500 тыс. Такую же планку концерн ставит перед собой и в 2025 году, добавил Костромин. Согласно прогнозу «Автостата», в 2024 году россияне купят около 900 тыс. китайских автомобилей. При этом выручка дилеров от продажи новых машин из КНР в России по итогам январе–июля составила 1,7 трлн руб.

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