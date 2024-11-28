«В противном случае к Новому году мы получим доллар даже не по 4 рубля, а выше» 28.11.2024, 18:55

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Экономист рассказала, что будет с долларом в Беларуси.

Доллар и евро в белорусских обменниках в очередной раз взяли психологический барьер. Все банки продают доллары почти по 3,7 рубля, курс евро доходит до 3,9 рубля.

В то же время в России продолжает обесцениваться рубль, и инфляция бьет рекорды.

Экономист Алиса Рыжиченко в беседе с Филином объяснила, как взаимосвязаны ситуации в соседних странах:

— То, что происходит сейчас на валютном рынке в Беларуси, есть прямое отражение того, что происходит в России, — констатирует эксперт. — Сегодня рынки Forex открылись с рекордных данных по доллару, цена которого возросла до 114 российских рублей.

И хоть дневной диапазон меньше (108-114 российских рублей за доллар), все равно это даже не те отметки, которые мы наблюдали в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину, на фоне чего курс взлетал до 110 российских рублей за доллар.

Сейчас же мы наблюдаем результат введения санкций против банков РФ и, в первую очередь, конечно, против Газпромбанка.

Напомню, еще в июле США ввели санкции против Московской биржи, которые вступили в действие в октябре. До этого момента, пока было возможно, иностранные инвесторы выводили свой капитал из России. Это был серьезный отток валюты.

И вот теперь санкции против банков, среди которых один из крупнейших банков России, через который шли платежи за экспорт газа и нефти.

Введение санкций перекрыло поступление валюты и посеяло панику на рынке. Потому что пока не понятны механизмы, как теперь получать деньги за экспорт. И пока новые механизмы не придумают, эта паника будет вызывать такую реакцию рынка.

Немаловажный фактор, как для России, так и для Беларуси — сезонность. В предновогодний период всегда растет потребительская активность. Это, в свою очередь, ведет к увеличению импорта, что провоцирует спрос на валюту.

При этом инфляция в России, откуда мы импортируем немало товаров, бьет рекорды, там недельные показатели — более 0,4%!

Все это, естественно, отражается на конечных ценах внутри нашей страны.

В целом, и закупка товаров в России, и вне СНГ на Западе — проинфляционные факторы.

Дополнительным психологическим моментом, конечно, является нынешняя эскалация конфликта в Украине. Это все потрясения не только для людей, но и для рынков, для бизнеса — все ожидают ухудшения экономической ситуации.

Не удивительно, что в России сейчас население в панике скупает доллары по 114 рублей, ожидая, что скоро он будет вообще по 200.

Все это провоцирует изменения в курсах валют и на белорусском рынке.

— Как же быть, ведь в Беларуси скоро так называемые «выборы»?

— Сейчас все зависит от того, как будут действовать и власти России, и власти Беларуси. Центробанк РФ и так постоянно осуществляет валютные интервенции и, скорее всего, продолжит продавать валюту на рынке, чтобы не создавать ее дефицит.

От того, насколько будет возможность вливать деньги в стабилизацию валютного курса, зависит и ситуация в Беларуси.

А тут ведь конец года, и это не только выросший потребительский спрос, но еще и время всевозможных выплат: премий, 13-й зарплаты и т.д. То есть и кроме валютного рынка есть куда направлять средства из бюджета.

— Может ли Беларусь, предприняв какие-то меры, устоять отдельно от России, если там все продолжится в таком же духе, как сейчас?

— Нет, кончено. У нас все равно будут изменения курса. В любом случае белорусским властям придется проводить валютные интервенции, чтобы стабилизировать курс.

В противном случае к Новому году мы получим доллар даже не по 4 рубля, а выше.

Естественно, власти Беларуси этого допустить не могут, потому что на носу «выборы». Им нужно продержаться хотя бы до них без потрясений. Поэтому, полагаю, они будут предпринимать всевозможные меры, чтобы курс шел вверх плавно, чтобы не было резких скачков, как это происходит в России, когда за ночь прирост составляет почти 10%.

И единственная мера, которая может поддержать курс более плавного роста, как уже сказала, интервенция.

— Что же будет после «выборов»?

— Думаю, сейчас этого никто не может сказать. Потому что на ситуацию будет влиять очень много факторов. Главный из них — что будет происходить в Украине.

От того, продолжится война или даже временно приостановится, зависит, что будет с белорусской экономикой.

Как мы знаем, половина обрабатывающей промышленности переориентирована на выполнение гособоронных заказов для РФ. Все эти предприятия остановятся, если остановится война.

По ряду причин они не смогут переориентироваться на потребительский экспорт: потому что в России нет потребности в белорусских товарах, потому что там есть китайские конкуренты и потому что там сейчас слишком высокая ключевая ставка.

Также, очевидно, что после «выборов» в белорусской экономике сформируется дефицит бюджета. Покрывать его не за что. Власти объявили, что намерены еще больше залезть в частный бизнес, наделив чиновников правом согласовывать руководителей частных компаний.

Это очень сильно напугает бизнес, что приведет к оттоку капитала. Вот вам еще один фактор, который также может спровоцировать изменения на валютном рынке.

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