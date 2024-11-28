Число происшествий с самолетами российских авиакомпаний в 2024 году достигло рекорда 28.11.2024, 19:04

Наибольший рост аварийности зафиксирован у самолетов Superjet 100.

За неполный 2024 год количество авиаинцидентов с пассажирскими самолетами российских авиакомпаний превысило показатели предыдущего года, достигнув рекорда как минимум за последние шесть лет. Согласно подсчетам «Новой газеты». Европа», по состоянию на конец ноября зафиксировано 208 случаев, что почти на 30% больше, чем 161 инцидент за аналогичный период 2023 года.

Из этих происшествий минимум 90 раз самолеты возвращались в аэропорт вылета или совершали экстренные посадки из-за выявленных технических неисправностей уже в полете. В статистику включены только случаи, произошедшие после старта, когда самолет был официально признан готовым к эксплуатации и на борту находились пассажиры. Проблемы, обнаруженные на этапе предполетной подготовки, не учитывались, хотя их, вероятно, значительно больше, отмечает издание.

Наибольший рост аварийности зафиксирован у самолетов Superjet 100. В 2024 году на эти лайнеры пришлось 56 инцидентов — столько же, сколько и на самолеты Boeing, которых в парке крупнейших российских авиакомпаний почти вдвое больше (188 против 93 по данным Росавиации).

Наиболее распространенными неисправностями являются проблемы с двигателями (30%) и шасси (20%). Кроме того, часто фиксируются сбои в работе гидросистем, тормозов и навигационного оборудования. Некоторые самолеты становятся участниками инцидентов неоднократно за короткий промежуток времени. Так, сгоревший в Анталье Superjet за три месяца до этого успел совершить несколько вынужденных посадок из-за технических неисправностей. Самолет Airbus одной из российских авиакомпаний, у которого в полете отказали автопилоты и система управления носовым колесом, был возвращен в эксплуатацию уже через сутки после инцидента.

После начала войны в Украине российская авиация столкнулась с беспрецедентными санкциями. США, ЕС и другие страны закрыли воздушное пространство для российских авиаперевозчиков, а производители Boeing и Airbus прекратили поставки запчастей и техническую поддержку. Это вынудило авиакомпании перейти на «каннибализацию» — разбор самолетов на запчасти — и использование деталей с превышением нормативных сроков эксплуатации.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) присвоила России «красный флажок» — знак низкого уровня безопасности полетов, который кроме России имеют лишь три страны: Бутан, Либерия и Демократическая Республика Конго. По прогнозам консалтинговой компании Oliver Wyman, к 2026 году российский авиапарк может сократиться более чем вдвое.

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