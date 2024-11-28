В Беларуси для сдающих в аренду недвижимость ввели новшество 28.11.2024, 19:14

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Изменения вступят с 1 декабря.

В Беларуси с 1 декабря введут изменения для тех, кто сдает в аренду недвижимость. Речь про обновление формы договора найма. Это предусмотрено постановлением «правительства».

«Важная новость для тех, кто сдает квартиру, — предупреждает агентство недвижимости „Твоя столица“. — Расчетно-справочный центр не примет у вас старую форму договора найма, будьте внимательны».

«Совмин» с 1 декабря этого года среди прочего обновит следующие формы договора:

найма жилого помещения частного жилищного фонда граждан;

аренды (субаренды) нежилых помещений;

аренды жилого помещения частного жилищного фонда граждан;

аренды (субаренды) машино-места.

Обновлена также форма типового договора найма жилого помещения (части жилого помещения), которое принадлежит обязанным лицам на праве собственности.

Напомним, этим же постановлением правительства предусмотрены и некоторые другие новшества. К примеру, с 1 декабря введут ограничения по перерасчету платежей за некоторые жилищно-коммунальные услуги для тех, кто не живет в своем жилье больше десяти суток. Речь как о выезде за границу, так и о перемещении в пределах страны.

Сейчас белорусам, которые больше десяти суток не живут в квартире (в которой зарегистрированы — проще говоря, прописаны), могут перерассчитать плату за некоторые коммунальные услуги. Причем срок, за который возможно вернуть часть денег за отдельные ЖКУ, не прописан: хоть за один год, если человека столько не было в жилье, хоть пять лет. Но есть список причин, по которым могут сделать такой перерасчет.

Теперь же «правительство» установило, что пересмотр платежей возможен не более чем за три года.

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