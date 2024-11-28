Путин объяснил падение курса российского рубля 12 28.11.2024, 19:33

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Диктатор РФ заявил, что это связано с многими факторами.

Колебание курса российского рубля связано с многими факторами, поводов для паники нет, ситуация находится под контролем, заявил журналистам диктатор РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Казахстане.

«Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера», — сказал глава государства.

Он также упомянул, что, помимо ключевой ставки ЦБ, есть инструменты для замедления инфляции, но подчеркнул, что окончательные решения по ставке остаются за ЦБ РФ.

27 ноября ЦБ установил официальный курс доллара в размере более 108 руб. впервые с 17 марта 2022 года. В тот же день на международном рынке Forex доллар превышал 114 руб. Банк России в стремлении снизить волатильность финансовых рынков решил до конца года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.

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