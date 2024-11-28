«Стоит ли эта игра свеч?» 2 28.11.2024, 19:36

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Студентка пожаловалась на систему «бесконечных» платежей за пропуск пар.

Студентка Гродненского медицинского университета Алеся рассказала в TikTok о системе платных отработок пропущенных занятий, которая действует в ее вузе. Дополнительные занятия (и их оплата) могут повторяться бесконечно до момента, пока преподаватели не сочтут ответ студента достаточно компетентным — и не поставят хорошую оценку. Девушка считает, что столкнулась с предвзятым отношением сотрудников кафедры, которые не были довольны ее знаниями даже после четвертой попытки, пишет «Зеркало».

Алеся учится на пятом курсе ГрГМУ. В своем Instagram она указала, что ее специальность — педиатрия. Девушка рассказала, что пропустила три дня учебы из-за болезни. Это считается уважительной причиной. Согласно правилам вуза, такие занятия можно было бесплатно отработать в течение месяца. По истечении месяца «уважительные», но не отработанные пропуски начинают считаться «неуважительными», и их надо отрабатывать платно.

Цены таких отработок на сайте университета не указаны. По словам студентки, за два пропуска ей нужно заплатить 144 рубля. Согласно правилам, студент сначала платит за «отработку», потом приходит на дополнительное занятие и получает за него оценку. Если оценка будет низкой — все заново. Нужно будет снова заплатить, прийти еще раз, получить оценку — и так, пока не получишь хотя бы четыре балла из десяти.

«Учебное занятие (в том числе лекция) считается отработанным только при получении студентом положительной оценки. В случае получения оценки ниже четырех баллов студент должен обратиться в деканат для получения нового допуска после повторной оплаты пропущенного учебного занятия», — говорится в правилах университета.

Пытаться можно раз в неделю. Алеся говорит, что ей нужно было отработать занятия на кафедре онкологии. По словам студентки, она ходила на все доступные «отработки» — три раза, но только один раз ее ответ сочли достаточно хорошим. На видео она рассказывает о четвертой попытке.

— Я пришла подготовленная, по своей личной оценке, достаточно для того, чтобы получить положительную оценку, — рассказала девушка. — Опрос начался устно. Преподаватель не был доволен моими ответами, а я не была довольна оценкой преподавателя и вопросами, которые задавались мне. Я начала задавать наводящие вопросы по поводу того, где я могу прочитать конкретно эту информацию, чтобы мне показали в книге. Потому что на сайте кафедры в книге преподавателя, у которого я училась, этой информации не было.

Преподаватель предложил студентке изучать книги, а после пригласил своего коллегу. Но к пониманию прийти не удалось. После звонка в деканат студентке предложили ответить на вопросы письменно. По словам девушки, она дала достаточно объемные ответы:

— Оба листа А4 были мною расписаны. Один вопрос во второй теме был расписан минимально. Однако всего остального было там предостаточно. По моему личному мнению, я достойно ответила на эти вопросы. И уровень этих ответов должен соответствовать минимальной оценке.

Но преподаватели все равно остались недовольны. Девушка стала уточнять, почему ей задали вопросы, которые не соответствуют теме пропущенных занятий (согласно правилам, тема должна совпадать). По ее словам, она получила ответ, что это экзаменационные вопросы и эти материалы ей тоже нужно знать, чтобы быть готовой к будущему экзамену. После появился третий сотрудник университета. Студентка жалуется, что на нее стали повышать голос и вести себя некорректно. Листы с ответами забрали, оценку поставили неудовлетворительную, отработку не зачли.

— На данный момент я поставлена в ситуацию, в которой я должна буду выплачивать сумму в 144 рубля еженедельно до тех пор, пока моя отработка не будет засчитана, — объясняет ситуацию студентка. — Если отработка не будет в конечном итоге засчитана, я не буду допущена к сессии и, соответственно, буду отчислена.

Алеся предложила зрителям видео задуматься о том, хотят ли они поступать в медуниверситет: «Стоит ли эта игра свеч?»

— Прошло уже больше часа с тех пор, как я вернулась с отработки. Только сейчас я перестала плакать. Несколько раз меня уже тошнило на нервной почве. Голова у меня просто ходит кругом от этого стресса, который я пережила, — описывает свое состояние девушка. — Я не буду описывать в красках, что именно и как именно говорили преподаватели. Но я могу сказать однозначно: если я доучилась на данный момент до середины пятого курса, я считаю, что это может говорить о том, что я способна подготовиться к отработке занятия. Не отработать занятие с четвертой попытки… Дело уже не может быть только в моих плохих знаниях, по мнению преподавателей. По моему субъективному мнению, это некоторая попытка вымогания денег с учетом того, что сумма может вырасти до беспредельно больших размеров.

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