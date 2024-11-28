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Зеленский подписал закон о рекордном повышении налогов

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  • 28.11.2024, 19:46
  • 4,302
Зеленский подписал закон о рекордном повышении налогов
Владимир Зеленский

Закон вступит в силу 30 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал наконец закон № 11416-д, предусматривающий историческое повышение налогов. Принятый 10 октября документ сегодня вернулся в парламент с подписью главы государства.

Закон вступит в силу 30 ноября, а новые нормы начнут действовать уже с 1 декабря.

В первую очередь речь идет о повышении военного сбора с 1,5% до 5%. Только для военнослужащих сохранится ставка 1,5%.

Также вводится военный сбор для ФЛП – 1% дохода для плательщиков единого налога III группы и 10% для I, II и IV групп.

Закон также предусматривает установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50% (вместо 25%) и повышения ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) до 25% с 2025 года.

Согласно тексту закона, его нормы должны вступить в действие еще с 1 октября.

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