Брестчанин на банкете заподозрил, что официантка принесла ему отравленный кофе

Брестчанин на банкете заподозрил, что официантка принесла ему отравленный кофе8
- 28.11.2024, 19:51
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Что было дальше.
Пожилой брестчанин, захмелев на официальном банкете, решил, что его пытаются отравить. В этом он заподозрил официантку, которая принесла всего лишь кофе. Как развивалась история дальше, агентству «Минск-Новости» рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.
Инцидент произошел вечером 13 ноября в одном из кафе Бреста. Компания людей отмечала юбилей.
Один из гостей на барной стойке заказал себе чашку кофе. А после этот же клиент — подвыпивший пенсионер — предъявил претензию 19-летней официантке в том, что кофе оказался якобы отравлен. Клиент настаивал, чтобы она сделала первый глоток, так сказать, продегустировала. Работница кафе отказалась пробовать напиток.
Мужчина еще около минуты постоял, а затем схватил лежавшую на барной стойке чайную ложку и ударил ею девушку в грудь. На помощь к работнице выбежала 20-летняя администратор и закрыла своим телом потерпевшую. Тогда мужчина ударил ложкой в грудь и ее.
Жена подозреваемого, увидев конфликтную ситуацию, подошла к супругу и вывела его из кафе. Тем временем официантка нажала на тревожную кнопку и вскоре прибыли сотрудники милиции.
В тот же день жителя Бреста задержали, и он содержался в ИВС. В отношении 65-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство).