В Могилеве продают 23-летний VW Golf 4 за $9 тысяч 2 28.11.2024, 20:09

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Что в нем такого?

В Могилеве дорого продают старый VW Golf. Автомобиль 2001 года выпуска, под капотом у него бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, который работает в паре с АКПП.

Заявленный пробег — 215 000 километров. Продавец утверждает, что автомобиль находится в заводской окраске, передает «Наша Нiва».

Также в описании указано, что номера вместе с машиной не продаются. Но какая там комбинация цифр и букв — неизвестно, потому что на всех снимках номера скрыты.

Снаружи автомобиль для своего возраста действительно выглядит хорошо, но оценить состояние салона по фото невозможно.

Передние сиденья скрыты под чехлами, на руле натянута оплетка, которая держит планшет. Обшивка дверной карты выглядит немного потертой.

В целом в авто хватает не заводских аксессуаров. На панели можно заметить крепление для телефона и коврик-держатель с государственным гербом внутри. Также под ветровым стеклом есть что-то похожее на пропуск, стилизованный под государственный флаг.

На задних дверях и багажнике просматриваются не заводские шторки, на всех окнах установлены ветровики.

Во всем остальном, кроме цены в 9 тысяч долларов, — это рядовой VW Golf 4 с надежным, но далеко не самым топовым двигателем. Пробег автомобиля также не такой уж маленький, чтобы он имел какую-либо коллекционную ценность.

Golf четвертого поколения выпускали с 1997 по 2006 год.

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