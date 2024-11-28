Леброн Джеймс поднялся на второе место по количеству побед в НБА
- 28.11.2024, 20:25
Легендарному баскетболисту не хватает 69 викторий до абсолютного рекорда.
Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс одержал свою 1159-ю победу во всех матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), включая плей-офф.
Это случилось в поединке регулярного чемпионата против «Сан-Антонио Сперс». «Лейкерс» выиграл со счетом 119:101 (32:23, 26:24, 34:30, 27:24).
Леброн заработал 16 очков, сделал 10 подборов, отдал 11 передач и 5 раз потерял мяч. Также у него 8 из 18 точных бросков с игры.
Легендарный баскетболист теперь занимает второе место по количеству побед в регулярном чемпионате и плей-офф НБА. Джеймс опередил Тима Данкана.
Лидер – Карим Абдул-Джаббар, у которого 1228 викторий в НБА. Чтобы перебить эту цифру, Леброну необходимо выиграть еще 70 раз в своей карьере.
«Лос-Анджелес» занимает пятое место в Западной конференции с 11 победами в 18 встречах.
Леброн Джеймс – один из самых высокооплачиваемых спортсменов в истории с многомиллионными контрактами от «Лос-Анджелес Лейкерс» и рекламодателей.
Действующее соглашение 39-летнего Джеймса с этим клубом рассчитано до 2026 года с зарплатой $101,35 млн.
Джеймс – четырехкратный чемпион НБА, четырежды он признавался самым ценным игроком (MVP) финала. Кроме того, Леброн трижды выигрывал золотые медали Олимпиады (2008, 2012, 2024).
В октябре 2024-го Леброн вышел на паркет в официальном матче НБА вместе со своим сыном Бронни. Это событие стало первым в истории баскетбола.
Бронни играет на позиции защитника, а 30 октября смог набрать свои первые очки за «Лейкерс» в матче против «Кливленда».