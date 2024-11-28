Сирийские повстанцы пробились к шоссе Дамаск — Алеппо 4 28.11.2024, 20:47

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Диктатор Асад сбежал в Москву?

Повстанцы из суннитской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и их союзники из других групп, накануне начавшие наступление в провинции Алеппо на севере Сирии, захватили ряд позиций, бывших ранее под контролем правительственных сил, пишет The Insider. Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в боях погибли 83 повстанца и 49 военнослужащих армии. По данным SOHR, в результате артиллерийских и ракетных обстрелов со стороны армии погибли и получили ранения мирные жители, включая детей.

Сообщается, что повставцы захватили склады с оружием и бронетехнику. Источник в сирийской армии рассказал Reuters, что боевики продвинулись так, что оказались в 10 км от окраин города Алеппо и в нескольких километрах от Нубла и Захры — двух преимущественно шиитских городов, где находятся силы ливанской «Хезболлы», поддерживаемой Ираном. Повстанцы также атаковали авиабазу Найраб к востоку от Алеппо, где у проиранских сил есть аванпосты. Это крупнейшая атака противников режима Башара Асада с марта 2020 года, когда Россия, поддерживающая Асада, и Турция, поддерживающая повстанцев, договорились о прекращении огня.

Иранские СМИ сообщили, что повстанцы убили бригадного генерала КСИР Киумарса Пурхашеми, старшего иранского военного советника в Сирии. В заявлении, распространенном государственным агентством SANA 28 ноября, не сообщалось о потерях сирийской армии, но говорилось, что «крупномасштабная террористическая атака с участием большого количества террористов и использованием средних и тяжелых вооружений» была направлена на деревни, города и военные объекты.

Курдское агентство ANHA пишет, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» захватили не менее 22 населенных пунктов, в том числе две стратегически важные деревни близ города Саракиб (провинция Идлиб). Эти деревни находятся примерно в двух километрах от шоссе М5, соединяющего Алеппо со столицей Дамаском. По оценкам агентства, наступление ХТШ происходит при поддержке протурецких группировок, действующих в регионе.

Российские и сирийские военные самолеты 28 ноября бомбили контролируемую повстанцами территорию на северо-западе Сирии, недалеко от границы с Турцией, передает Reuters со ссылкой на свои источники в сирийской армии и повстанческих группировках. Таким образом, сообщает агентство, сирийская армия при поддержке российских сил пытается остановить наступление.

ANHA пишет, что сирийские и российские ВВС со вчерашнего дня нанесли более 40 авиаударов наряду с сотнями артиллерийских и ракетных обстрелов.

Повстанцы утверждают, что начали операцию из-за того, что в последние недели российские и сирийские ВВС активизировали удары по мирному населению и южным районам северо-западной провинции Идлиб. Еще одной причиной называют то, что сирийская армия, предположительно, наращивает численность войск вблизи линии, отделяющей территорию, которую контролируют повстанцы, от территорий, находящихся под контролем правительства. Повстанцы утверждают, что пытаются предотвратить атаку правительственных сил.

Как рассказала The Insider востоковед Марианна Беленькая, наступление началось с согласия Турции, но, по всей видимости, вышло из-под контроля.

«Такого крупного наступления не было с 2020 года. Формально ХТШ решили ответить силам режима Асада на их периодические удары, на попытки занять территорию, которую контролирует группировка. По всей видимости, это произошло с молчаливого согласия Турции, без него это вряд ли было бы возможно, но, судя по всему, Турция сама не ожидала, что операция станет такой масштабной, и уже не рада происходящему. Турция была заинтересована в том, чтобы немного подергать режим Асада, потому что давно хотела восстановить отношения с Дамаском, но Дамаск не шел на примирение и ставил свои условия, требовал вывода турецких сил из Сирии».

Востоковед Руслан Сулейманов рассказал The Insider, что успех повстанцев выгоден прежде всего президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Все эти годы сохранялся какой-то паритет между сирийскими и российскими войсками с одной стороны и группировками, лояльными Турции, с другой. На фоне ослабления позиций России в Сирии разные участники конфликта как минимум пытаются прощупать красные линии Москвы и Асада. России сейчас явно не до этого, с учетом того, насколько она вовлечена в войну в Украине. Не стоит ожидать, что Кремль будет так же оперативно реагировать и вовлекаться в конфликт в Сирии, как это было в 2010-е годы. Хотя в Москве обеспокоены происходящим.

Не исключено, что протурецкие группировки в координации с властями Турции прощупывают красные линии, потому что сейчас идет торг между Асадом и Эрдоганом. Дамаск требует от Турции прекратить поддержку вооруженных повстанцев с тем, чтобы правительство Сирии восстановило полный контроль над всей территорией страны. И только тогда Асад согласен говорить с Эрдоганом. И теперь или сам Эрдоган, или союзные ему группировки на севере Сирии решили показать, что война далека от завершения и что они способны проявить силу. Если им удастся добиться ощутимого успеха, например, захватить город, а не только несколько десятков деревень, это укрепит позиции Эрдогана на переговорах».

Ранее в СМИ появилась информация, что диктатор Асад прилетел в Москву, надеясь на встречу с Путиным.

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