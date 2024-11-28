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БГУ начнет набор на две новые специальности

  • 28.11.2024, 20:56
БГУ начнет набор на две новые специальности

На одной нужно будет учиться пять лет.

В 2025/2026 учебном году в БГУ начнется набор на две новые специальности — «Інтеллектуальная электроника» и «Международная экономика и торговля (с углубленным изучением китайского языка)», сообщается на сайте университета.

Обе специальности представлены как актуальные для белорусской экономики. Набор на них планируется на бюджетную и платную формы обучения. Также рассматривается возможность целевого набора, для которого предусмотрен отдельный внутренний экзамен.

На «Международной экономике и торговле (с углубленным изучением китайского языка)» студенты будут учиться пять лет. Выпускаться они будут со степенью магистра и квалификацией «Экономист. Китаист-переводчик». Студентам будут преподавать дисциплины востоковедения, они освоят профессиональную лексику и специфику деловой переписки, навыки составления бизнес-документов, письменного и устного перевода. Также они будут изучать принципы международного и национального регулирования современной экономики, значение отдельных регионов, стран и компаний в формировании тенденций мировой торговли, роль национальных интересов в геополитической обстановке и др.

У студентов будет возможность пройти производственную практику на китайских и белорусско-китайских предприятиях, стажировку в Китае.

По специальности «Интеллектуальная электроника» предусмотрена четырехгодичная учебная программа. Она включает дисциплины по методам машинного обучения, цифровым измерительным системам, основам отдельных разделов математики и физики, среди которых радиофизика, механика, оптика и термодинамика, языкам программирования, интеллектуальному анализу данных, компьютерному зрению, основам кибербезопасности и др. Выпускникам присвоят квалификацию «Радиофизик. Инженер-программист».

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