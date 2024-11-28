В чемпионате Беларуси сыгран самый результативный матч сезона 1 28.11.2024, 21:05

БАТЭ и «Сморгонь» на двоих забили 11 голов.

На «Борисов-Арене» встретились БАТЭ и «Сморгонь». Матч завершился со счетом 7:4 в пользу борисовчан.

У БАТЭ ни одному футболисту не удалось забить более одного мяча: все семь записали на свой счет разные игроки. У гостей дубль оформил Терентий Луцевич.

Прежде самым результативным матчем сезона была встреча брестского «Динамо» и «Нафтана», которая прошла 15 сентября и завершилась со счетом 6:3. Кроме того, игра БАТЭ и «Сморгони» вошла в топ-3 среди самых результативных за 33-летнюю историю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com