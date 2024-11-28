В чемпионате Беларуси сыгран самый результативный матч сезона

В чемпионате Беларуси сыгран самый результативный матч сезона1
- 28.11.2024, 21:05
БАТЭ и «Сморгонь» на двоих забили 11 голов.
На «Борисов-Арене» встретились БАТЭ и «Сморгонь». Матч завершился со счетом 7:4 в пользу борисовчан.
У БАТЭ ни одному футболисту не удалось забить более одного мяча: все семь записали на свой счет разные игроки. У гостей дубль оформил Терентий Луцевич.
Прежде самым результативным матчем сезона была встреча брестского «Динамо» и «Нафтана», которая прошла 15 сентября и завершилась со счетом 6:3. Кроме того, игра БАТЭ и «Сморгони» вошла в топ-3 среди самых результативных за 33-летнюю историю.