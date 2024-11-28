В Норвегии одобрили увеличение помощи Украине до 3,2 млрд долларов в 2025 году 28.11.2024, 21:27

Такую сумму заложат в бюджет.

Парламентские партии Норвегии договорились выделить 35 млрд норвежских крон (3,2 млрд долларов) на помощь Украине в 2025 году. Такую сумму заложат в бюджет.

Об этом сообщает Vart Land.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провел встречу с лидерами парламентских партий, на которой обсуждалось финансирование помощи Украине в 2025 году.

Такую встречу решили провести после того, как в проект госбюджета Норвегии заложили на помощь Украине в 2025 году только 15 млрд крон (около 1,3 млрд долларов). Это вызвало недовольство у оппозиционных партий, они в ответ потребовали выделить 45 млрд крон (более 4 млрд долларов).

«Это важный сигнал для Украины, которая переживает тяжелые времена, и важный сигнал для тех, кто нападает», - заявил глава норвежского правительства после встречи с лидерами парламентских партий.

Он уточнил, что в ходе встречи пытался найти такое решение, которое поддержат все партии в парламенте. Лидеры партий поддержали выделение 3,2 млрд долларов.

Стоит заметить, что на помощь Украине в 2024 году Норвегия выделила 27 млрд норвежских крон (2,44 млрд долларов).

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