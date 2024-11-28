Двое белорусских спортсменов дисквалифицированы за допинг-скандалы 28.11.2024, 21:34

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Кто попал в «бан».

Двое белорусских спортсменов попали в международный «бан» в связи с допинг-пробами.

Как пишет «Трибуна», на три года дисквалифицировали боксершу Дарью Трацевскую. У нее в организме обнаружили фуросемид (S5). Международное антидопинговое агентство (WADA) включило это вещество в список запрещенных, потому что его используют для маскировки препаратов, повышающих работоспособность, и/или для выведения воды с целью быстрой потери веса.

Дисквалификация Трацевской началась с 7 июня 2024 года и продлится до 06 июня 2027-го.

Также на три года дисквалифицирован пауэрлифтер Владислав Ильющиц. Это связано с тем, что спортсмен вообще отказался сдавать пробы на допинг.

Дисквалификация началась с 11 июля 2024 года и продлится до 10 июля 2027-го.

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