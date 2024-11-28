Когда в Минске заработает главная новогодняя ярмарка 1 28.11.2024, 21:50

Главная ярмарка будет работать рядом с Дворцом спорта.

В Минске к открытию готовятся новогодние и рождественские ярмарки. Они будут работать не только в центре, но и в каждом районе города, пишет БелТА

Главная ярмарка рядом с Дворцом спорта будет работать с 14 декабря по 14 января.

«Администрации районов подготовят свои ярмарки, которые стартуют 25 декабря. Вся информация о местах и датах проведения будет размещена на сайте Минского горисполкома и на сайтах районных администраций города», — рассказала начальник главного управления торговли и услуг Минского горисполкома Елена Нагорная.

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