В Литве восстановлен кабель связи со Швецией через Балтийское море 28.11.2024, 22:09

Он был поврежден около двух недель назад.

Литовское подразделение шведской телекоммуникационной компании Telia Lietuva отремонтировало кабель связи между Литвой и Швецией в Балтийском море. Он был поврежден около двух недель назад.

Об этом сообщает LRT.

Как заявили представители компании, трафик через Балтийское море был успешно восстановлен. Там также отметили, что на этот канал приходилась около трети международного интернет-трафика, но общественность не испытала никаких перебоев из-за повреждения канала.

«У нас есть несколько интернет-соединений в Литве с большим запасом пропускной способности, поэтому пользователи могут быть уверены, что соединение будет работать даже в самых сложных обстоятельствах», - заявил технический директор Telia Андрюс Шемешкявичюс.

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