Под Мяделем домашний гусь вмерз в лед 28.11.2024, 22:21

Сотрудники МЧС помогли птице и вернули счастливой хозяйке.

В Мядельском районе в агрогородке Княгинин домашний гусь выбежал на тонкий лед местного пруда и не смог выбраться обратно. Взволнованная хозяйка птицы не смогла сама ей помочь и обратилась за помощью к спасателям, рассказали в МЧС.

Спасатели использовали специальную доску для того, чтобы вызволить гуся. Вся операции заняла всего несколько минут. Сотрудники МЧС помогли птице перебраться на другой берег и вернули его счастливой хозяйке.

— Я две ночи не спала. Теперь уже буду спать спокойно, — сказала она.

О похожем случае вчера рассказал Центр помощи диким животным «Сирин». В этот раз — про утку. Сначала в центр позвонила женщина с вопросом, что делать с вмерзшей в воду уткой. А уже поздно вечером — поступил звонок из ветклиники, где и оказалась раненая птица.

— Я представила картинку, в которой в куске тонкого льда сидит утка и не может пошевелиться. Ну или второй вариант, где утка просто сидит, отдыхает рядом со льдом, а ее хотят спасти. Но когда я услышала, что в утку чем-то кинули, а она никуда не делась, стало ясно: дело дрянь и девушка была отправлена в МЧС.

Через полчаса она позвонила снова и сказала, что утку все-таки достали, но у нее идет кровь и, наверное, она травмирована. Конечно, мы были готовы принять утку для оказания помощи, но ее надо было к нам привезти.

«А это не опасно?» — спросила женщина.

«Если вы про здоровье — не опасно, только руки мыть надо», — рассказала руководитель центра «Сирин» Ирина Трояновская в соцсетях.

Собеседница пообещала все организовать и перезвонить, но так и не вышла на связь. Оказалось, что в клинику утку принесла совсем другая женщина: утку из воды достал ее сын вместе с другом и принес домой. Утка жива, ей продолжают оказывать помощь.

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