В Беларуси на продажу выставили машину-самоделку, которую смастерили из «жигулей» 28.11.2024, 22:37

Такой транспорт вы вряд ли видели.

На автомобильном сайте появилось необычное объявление в разделе продаж «эксклюзив» — за 200 долларов предлагают самоделку, переваренную умельцем из шестой модели «жигулей». Владелец готов сбить цену на транспорт почти в два раза. Все ради того, чтобы его транспорт «жил и радовал» еще кого-то.

В объявлении сообщается, что хенд-мейд транспорт сделали из ВАЗ-2106, передняя подвеска от Sprinter. Продавец отметил, что это хорошая штука для деревни.

В самоделке два места (правда, кресла очень потрепанные) — для водителя и пассажира. Сзади — платформа, на которую можно ставить какой-нибудь груз.

Владелец выставил транспорт на продажу за 707 рублей, или 200 долларов.

Корреспондент «Зеркала» как потенциальный покупатель позвонил по объявлению и поинтересовался «эксклюзивом».

— Машинку я сам переделал из «шестерки», внутренности ее были в хорошем состоянии, я подумал, почему бы не соорудить транспорт для деревни. Лет пять ее использовали в деревне, а сейчас решили продать. Она на ходу, ездит хорошо, — рассказал автовладелец.

Мужчина готов поторговаться, но на предложенные 50 долларов (176 рублей) не согласился.

— Это совсем мало. Я спрашивал, сколько за нее можно взять, если сдать на металлолом — около 70 долларов (247 рублей). Но мне жалко ее сдавать, хочется, чтобы она жила и кто-то ею пользовался, радовался.

В результате продавец согласился, что если за авто хенд-мейд ему заплатят хотя бы 120 долларов (423 рубля), он будет рад. Да и к тому же всегда готов помочь новому владельцу авто с ремонтом или просто советом.

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