ВСУ уничтожили МТЛБ россиян сбросом гранаты в люк 1 28.11.2024, 22:48

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Видео.

Бойцы 2-го батальона 101-й бригады охраны Генштаба сбросами с дрона уничтожили МТЛБ и несколько автомобилей оккупантов на Харьковщине.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Бутусов плюс», информирует Цензор.НЕТ.

Враг пытался осуществить очередную атаку: МТЛБ доставила их пехоту для штурма позиций бригады. Однако что-то пошло не по их плану — штурмовики вынуждены были отступить, а сама МТЛБ была успешно уничтожена точным попаданием гранаты в люк.

В результате этой операции было уничтожено также несколько легковых автомобилей противника.

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