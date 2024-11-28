ВСУ уничтожили МТЛБ россиян сбросом гранаты в люк

ВСУ уничтожили МТЛБ россиян сбросом гранаты в люк1
- 28.11.2024, 22:48
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Видео.
Бойцы 2-го батальона 101-й бригады охраны Генштаба сбросами с дрона уничтожили МТЛБ и несколько автомобилей оккупантов на Харьковщине.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Бутусов плюс», информирует Цензор.НЕТ.
Враг пытался осуществить очередную атаку: МТЛБ доставила их пехоту для штурма позиций бригады. Однако что-то пошло не по их плану — штурмовики вынуждены были отступить, а сама МТЛБ была успешно уничтожена точным попаданием гранаты в люк.
В результате этой операции было уничтожено также несколько легковых автомобилей противника.