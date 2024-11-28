Женщина умудрилась без билета проникнуть на самолет и прилететь из США в Париж 1 28.11.2024, 23:09

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Как ей это удалось?

Женщина без посадочного талона села в Нью-Йорке на рейс авиакомпании Delta и прилетела в парижский аэропорт Шарля де Голля. Безбилетница прошла проверку безопасности и две стойки контроля пассажиров, но как ей при этом удалось без билета сесть в самолет, остается загадкой.

Сообщается, что женщина провела весь полет, перемещаясь между четырьмя туалетами на борту. Это вызвало подозрения у некоторых пассажиров, хотя изначально они подумали, что женщина просто заболела, пишет Daily Mail.

Бортпроводники поняли, что она не одна из 375 легальных пассажиров, когда женщина не смогла предъявить посадочный талон.

Один из пассажиров рейса Delta рассказал, что на борту объявили о безбилетном пассажире только после того, как самолет прибыл в парижский аэропорт. По его словам, билеты на рейс были раскуплены, свободного кресла, куда могла бы сесть женщина, не было.

Французская полиция высадила женщину из самолета сразу после приземления.

Администрация транспортной безопасности США заявила, что женщина прошла полную проверку безопасности на контрольно-пропускном пункте перед посадкой на рейс, у нее не было с собой запрещенных предметов. Авиакомпания Delta пока не рассказала, как ей удалось попасть в самолет.

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