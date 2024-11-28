ВСУ ракетами ATACMS уничтожили российскую РЛС «Надгробие»1
- 28.11.2024, 23:27
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Радар 64Н6 является ключевым компонентом зенитных ракетных систем С-300 и С-400.
Украинские военные успешно нейтрализовали радар 64Н6, или «Надгробие». Он является ключевым компонентом российских зенитных ракетных систем С-300 и С-400.
Об этом сообщает Army Recognition.
Как пишет издание, 64Н6, скорее всего, было уничтожено с помощью ракет ATACMS, предоставленных США Украине. Их использование и уничтожение радара явилось серьезным ударом по боеспособности российской противовоздушной обороны.
Ведь потеря такого элемента, как РЛС «Надгробие» уменьшает шансы России на выявление и уничтожение воздушных угроз на значительных расстояниях.