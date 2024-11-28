закрыть
29 ноября 2024, пятница, 0:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ракетами ATACMS уничтожили российскую РЛС «Надгробие»

1
  • 28.11.2024, 23:27
  • 1,354
ВСУ ракетами ATACMS уничтожили российскую РЛС «Надгробие»

Радар 64Н6 является ключевым компонентом зенитных ракетных систем С-300 и С-400.

Украинские военные успешно нейтрализовали радар 64Н6, или «Надгробие». Он является ключевым компонентом российских зенитных ракетных систем С-300 и С-400.

Об этом сообщает Army Recognition.

Как пишет издание, 64Н6, скорее всего, было уничтожено с помощью ракет ATACMS, предоставленных США Украине. Их использование и уничтожение радара явилось серьезным ударом по боеспособности российской противовоздушной обороны.

Ведь потеря такого элемента, как РЛС «Надгробие» уменьшает шансы России на выявление и уничтожение воздушных угроз на значительных расстояниях.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин
В России начинается бардак
В России начинается бардак Роман Шрайк