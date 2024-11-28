В Беларуси пройдет «черная пятница» 28.11.2024, 23:39

Где и на какие товары искать скидки.

В Беларуси 29 ноября будет «черная пятница» — покупателям предложат товары и услуги со скидками. Правда, некоторые компании запустили распродажи раньше этой даты и растянут их и на предстоящие выходные. «Зеркало» посмотрело, где и на какие товары можно будет найти скидки.

Какая ситуация с техникой

Онлайн-магазин 21vek устроил «грандиозную распродажу» со скидками до 40%. Стартовала она 25 ноября и продлится до 1 декабря. Так, на определенные товары действует промокод, который позволяет совершить покупку на 40% дешевле, чем обычно. На все остальные позиции действует скидка в 10% (кроме бренда Karcher, не него — 7%). Для этого также нужно ввести промокод.

Но распродажа у 21vek с «нюансами». «Заказы с промокодом не работают при оплате частями без переплат и картами рассрочки. Количество товаров ограничено! — уточняет онлайн-магазин. — Ассортимент товаров на распродаже может меняться. Заказ считается подтвержденным только после звонка оператора или сообщения в viber/sms».

В магазинах «Электросила» товары со скидкой можно купить по 30 ноября. Дешевле обычного можно приобрести в том числе посудомоечные машины, варочные панели, духовые шкафы, микроволновые печи, мультиварки, посуду, планшеты, умные часы, наушники. Максимальная скидка, которую нам удалось найти, составляет 43% — на золотистый смартфон VIVO V25E 8GB/128GB (850 рублей вместе прежних 1499-ти).

В магазинах «5 элемент» со скидкой предлагают купить в том числе смартфоны, телевизоры, технику для тухни, стиральные машины, пылесосы и другие товары.

В каких торговых центрах искать скидки

В ТРЦ Galleria Minsk в Минске на «черную пятницу» 29 ноября скидки будут доходить до 70%. Максимальное снижение цен обещает магазин ZIKO.

В торговых центрах «Корона» и торговом центре «Замок» намерены провести «черную пятницу» с 29 ноября по 1 декабря. Максимальный размер скидок обещает ювелирный магазин «7 карат» — до 91%.

В ТРЦ Palazzo в Минске распродажи будут с 29 ноября по 1 декабря. Больше всего «сбросить» от первоначальной цены обещает «Белювелирторг» — до 75% на ювелирные изделия. В Galileo «черная пятница» также будет в эти дни. Здесь обещают скидки до 70% в более чем 80 магазинах.

В Dana Mall распродажи будут 29 ноября.

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