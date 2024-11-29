Ученые назвали фактор риска проблем с сердцем, связанный со сном 29.11.2024, 3:13

Возможно, вы тоже этим грешите, даже если хорошо высыпаетесь.

Нерегулярный сон, то есть неспособность засыпать и просыпаться в одно и то же время, повышает риск инфаркта и инсульта даже у людей, которые спят рекомендованные семь-девять часов в день. К такому выводу пришли ученые, чье исследование было опубликовано в журнале Epidemiology and Community Health, пишет CNN.

В исследовании проанализировали медицинские данные 72 269 людей из Великобритании в возрасте от 40 до 79 лет, у которых никогда не наблюдалось серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые раздали испытуемым браслеты для отслеживания качества сна, а потом рассчитали индекс регулярности сна (Sleep Regularity Index, SRI) для каждого участника: чем выше показатель, тем более регулярным считается сон человека. Впоследствии за ними наблюдали в течение восьми лет.

Выяснилось, что у людей с нерегулярным сном (то есть время отхода ко сну и пробуждения изо дня в день разнилось) риск сердечной недостаточности, инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний был на 26% выше, чем у тех, кто соблюдал регулярный режим сна.

Исследователи также отметили, что люди с регулярным режимом сна чаще спят оптимальные семь-девять часов (61%), чем те, у кого режим нерегулярный (48%). Однако даже те, кто спал рекомендованное количество часов, но вставал и ложился в разное время, сталкивались с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наши результаты показывают, что регулярность сна может быть даже более важна, чем его достаточная продолжительность», — говорится в работе.

Ведущий автор исследования, профессор педиатрии в Университете Оттавы (Канада) Жан-Пьер Шапю рассказал CNN, что основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний является высокое кровяное давление.

«Рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки, поддерживая регулярный, восстанавливающий режим сна, так как плохой сон может способствовать повышению давления», — отметил он.

Какой график сна лучше?

По словам Шапю, время отхода ко сну и пробуждения не обязательно должно быть строго одинаковым каждый день, но лучше придерживаться диапазона в 30−60 минут от привычного расписания, чтобы поддерживать естественные циркадные ритмы организма.

«Небольшие колебания допустимы, но именно регулярный режим улучшает качество сна, повышает настроение и когнитивные функции, а также снижает риск таких заболеваний, как сердечно-сосудистые болезни и диабет», — добавил профессор

Он также предостерег от попыток «наверстать упущенное», отсыпаясь допоздна на выходных, так как это все равно не компенсирует хронический дефицит сна в течение рабочей недели.

«Дополнительный сон на выходных может временно улучшить настроение и когнитивные функции, но нерегулярный режим сна способен нарушить циркадные ритмы организма и привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания», — предостерег ученый.

А вот профессор кардиометаболической медицины в Университете Глазго (Шотландия) Навид Саттар относится к выводам исследования с осторожностью: по его мнению, на риск ухудшения здоровья могут влиять и другие факторы, такие как употребление алкоголя поздно вечером, а не только сам по себе режим сна.

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