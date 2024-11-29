Двое болгар на суде в Лондоне признались в шпионаже на РФ 29.11.2024, 5:00

Бизер Джамбазов и Орлин Руcев

Один из них руководил шпионской группой.

Двое граждан Болгарии, находящихся под арестом в Великобритании, признали вину в шпионаже в пользу России. Об этом стало известно в четверг, 28 ноября, во время заседания Центрального уголовного суда в Лондоне. 46-летний Орлин Русев и 43-летний Бизер Джамбазов сделали признания еще до начала заседания, сообщает агентство dpa. Трое других подозреваемых по тому же делу отрицают свою вину, сообщает DW.

Следствие считает, что признавший вину Русев руководил группой шпионов, работавших на Москву. Предполагается, что он получал задания от Яна Марсалека - австрийского предпринимателя, который, предположительно, сотрудничал с российскими спецслужбами и затем скрылся от правосудия.

По данным следствия, шпионская группа работала не только в Великобритании, но также в Германии, Австрии, Испании и Черногории, отмечает dpa. На судебном заседании прокурор Элисон Морган заявила, что обвиняемые в период с 2020 по 2023 год получали изображения людей или объектов и составляли подробные отчеты о своих целях. Взамен они получали «значительные суммы денег», заявила Морган.

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