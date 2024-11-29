Разгром «асадовцев» под Алеппо: повстанцы топчут портреты Путина 29.11.2024, 8:05

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И показывают трофейную тяжелую технику.

Повстанцы в Сирии показали отбитые позиции у армии сирийского диктатора Башара Асада вблизи Алеппо, а также продемонстрировали трофеи.

Соответствующие кадры публикует офицер израильской армии Игаль Левин в своем Telegram-канале.

В руках противников Асада оказалась трофейная тяжелая военная техника На опубликованных видео можно увидеть два затрофеенных танка и боевую машину пехоты на военной базе, которую «асадовцы» оставили фактически без боя.

На других кадрах продемонстрирован затрофеенный Т-72М1 с дополнительным бронированием Shafrah. Также засветились Т-55А с модифицированным северокорейским дальномером и Т-62МВ с «мангалом».

Помимо военной техники, повстанцам удалось завладеть боекомплектом сирийской армии. Повстанцы испытывают ненависть к сирийскому режиму и его союзникам В соцсетях появляются кадры, на которых повстанцы топчут портреты Асада и Путина на занятых позициях.

Левин отмечает, что противники сирийского диктатора испытывают лютейшую ненависть как к диктаторскому режиму Асада, так и его союзникам в лице россиян, иранцев и «Хезболлы». Боевиков «Хезболлы» особенно ненавидят, поскольку они выполняют грязную работу, вроде карательных операций.

В Сети также появилось видео многочисленной колонны повстанцев, готовящейся к наступательным действиям. Эксперт акцентирует внимание на том, что тактикой противников Асада является концентрация наступательных кулаков, которые позволяют прорывать позиции.

У Асада, похоже, нет достаточно авиации, чтобы разбивать эти колонны: все боеспособные российские самолеты и летчики на войне против Украины, а ВВС Сирии изначально были слабыми, а за 13 лет боевых действий практически полностью истощились.

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