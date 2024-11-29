«Красиво горит»: дроны ударили по нефтебазе в Ростовской области РФ 29.11.2024, 8:13

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Вспыхнул масштабный пожар.

В ночь с 28 на 29 ноября дроны атаковали нефтебазу в Каменском районе Ростовской области РФ, из-за чего на ее территории возник большой пожар. Об этом сообщило российское издание Astra.

«Прямо сейчас большой пожар на нефтебазе «Атлас» под ростовским Каменском виден автомобилистам на трассе М-4», — говорится в сообщении.

На одном из обнародованных видео мужской голос за кадром утверждает, что нефтебазу атаковали недавно.

«Ее наверняка только что лупанули. Хорошо горит», — говорит мужчина.

Местные жители выкладывают фото горящего НПЗ «Атлас». Местные паблики пишут, что горит минимум два резервуара с нефтепродуктами.

Журналисты напомнили, что эту нефтебазу Вооруженные силы Украины уже атаковали в августе 2024 года.

В то же время временно исполняющий обязанности губернатора ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников.

«Сейчас на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА», — написал Слюсар.

По его словам падения обломков дронов вызвали «последствия на земле», однако информации о пожаре на нефтебазе он никак не прокомментировал.

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