«Красиво горит»: дроны ударили по нефтебазе в Ростовской области РФ
- 29.11.2024, 8:13
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Вспыхнул масштабный пожар.
В ночь с 28 на 29 ноября дроны атаковали нефтебазу в Каменском районе Ростовской области РФ, из-за чего на ее территории возник большой пожар. Об этом сообщило российское издание Astra.
«Прямо сейчас большой пожар на нефтебазе «Атлас» под ростовским Каменском виден автомобилистам на трассе М-4», — говорится в сообщении.
На одном из обнародованных видео мужской голос за кадром утверждает, что нефтебазу атаковали недавно.
«Ее наверняка только что лупанули. Хорошо горит», — говорит мужчина.
Местные жители выкладывают фото горящего НПЗ «Атлас». Местные паблики пишут, что горит минимум два резервуара с нефтепродуктами.
Журналисты напомнили, что эту нефтебазу Вооруженные силы Украины уже атаковали в августе 2024 года.
В то же время временно исполняющий обязанности губернатора ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников.
«Сейчас на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА», — написал Слюсар.
По его словам падения обломков дронов вызвали «последствия на земле», однако информации о пожаре на нефтебазе он никак не прокомментировал.