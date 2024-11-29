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В Херсонской области началось массовое дезертирство россиян

  • 29.11.2024, 8:34
  • 1,742
В Херсонской области началось массовое дезертирство россиян

Солдаты 205-й бригады РФ бунтуют из-за произвола командиров.

В 205-й отдельной мотострелковой бригаде Вооруженных сил РФ, которая дислоцируется на Приднепровском направлении во временно оккупированной Херсонской области, зафиксированы массовые случаи дезертирства солдат.

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

По словам агента движения, массовые случаи дезертирства в бригаде фиксируются из-за произвола со стороны командиров: групповые избиения, угрозы отправки на задания «в один конец» и круглосуточные дежурства, которые лишают отдыха.

Кроме того, военнослужащие месяцами не получают выплаты.

«Солдаты, не желая мириться с таким отношением, оставляют свои позиции. Некоторые через родных обращаются за помощью в правозащитные организации, но пока без ответа. Подобные случаи в армии оккупантов не редкость, но в 205-й бригаде они приобрели массовый характер», - отмечается в сообщении.

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