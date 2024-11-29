Сирийские повстанцы ведут масштабное наступление в районе Алеппо 29.11.2024, 8:40

1,592

Взяты под контроль 56 населенных пунктов.

Сирийские вооруженные группировки, выступающие против правительственных сил и режима диктатора Башара аль-Асада, начали широкомасштабное наступление в провинции Алеппо. Повстанцы взяли под контроль ряд населенных пунктов на северо-западе страны.

Об этом сообщает Associated Press.

Во время этого наступления правительственные войска и союзники Асада наносили авиаудары и пытались обстрелами остановить продвижение повстанцев. Отмечается, что атаки повстанческих групп, в частности, направлены на ряд сел и военных баз.

Отмечается, что вспышка боевых действий уже привела к перемещению тысяч, ряд волонтерских групп был вынужден приостановить некоторые свои услуги в гуманитарной сфере.

По данным волонтеров Сирийской гражданской обороны («Белые шлемы»), в результате авиаударов погибли по меньшей мере 18 человек (среди них дети и женщины) в двух разных селах на западе Алеппо.

Rebels in Syria are now at the gates of Aleppo and tearing down Assad regime and Putin posters all over the place. #freesyria pic.twitter.com/x3MZ6k47OS — Anonymous (@YourAnonCentral) November 28, 2024

Rebel and Opposition Forces in Northern Syria are claiming to have Captured a Massive amount of Military Equipment from the Syrian Arab Army, during their ongoing Offensive against the City of Aleppo, including at least a Dozen T-55 and T-72 Tanks, several 2S1 “Gvozdika” 122mm… pic.twitter.com/kCPSEmt4lA — OSINTdefender (@sentdefender) November 28, 2024

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что авиаудары нанесли российские военные самолеты.

Кто совершает наступление

Сирийские Вооруженные силы заявили в четверг, что наступление повстанцев возглавила группировка «Хаят Тахрир аш-Шам» (HTS), контролирующая большую часть на северо-западе Сирии.

Напомним, группировка HTS, которая ранее была известна как «Фронт Нусра», является сирийским отделением «Аль-Каиды». Она несколько раз меняла название и позже дистанцировалась от «Аль-Каиды».

Сирийская армия утверждает, что нынешние наступательные действия являются нарушением соглашения о деэскалации. Эти бои между правительственными войсками и повстанцами в Сирии стали первыми большими боестолкновениями с 2020 года.

Возобновление боев после четырехлетней «паузы»

Речь идет о соглашении, заключенном в конце 2019 года между сирийскими оппозиционными группировками, поддерживаемыми Турцией, и правительственными войсками режима Асада, которому помогали Иран и Россия.

Это соглашение фактически заморозило линию конфликта и предотвратило продвижение сирийских правительственных сил в провинции Идлиб, которая была последним оплотом смешанных радикальных групп и поддерживаемых Турцией сирийских повстанцев.

Ход наступления повстанцев в Сирии

По словам самих повстанцев, наступление боевых группировок представителей оппозиционных фракций было начато в среду утром. Они утверждают, что завоевали контроль над более чем 15 населенными пунктами на северо-западе Алеппо.

Помимо этого, повстанцы заявляют, что смогли захватить военную базу и технику сирийских ВС, а также захватили в плен несколько солдат.

По информации Сирийской обсерватории, в четверг наступление повстанцев расширилось с целью охвата сельской местности провинции Идлиб, где правительственные силы контролируют главную магистраль и стратегический город, ранее удерживаемый повстанцами.

Этому наступлению повстанцев предшествовали несколько недель «кипения насилия в этом районе, где, по словам активистов, правительство и союзные российские войска усилили бомбардировку частей последнего оплота оппозиции», говорится в публикации AP.

Кроме того, наступление началось на фоне «отвлечения» групп, связанных с Ираном и поддерживающих режим Асада с 2015 года, на боевые действия вне Сирии.

Приближение повстанцев к Алеппо

В четверг Турция заявила, что внимательно следит за наступлением повстанцев на севере Сирии. Неназванные официальные лица министерства обороны Турции, которых цитирует государственное агентство Anadolu, заявили, что турецкие военные приняли «все меры» для защиты своих войск в Сирии.

Также представители службы безопасности Турции заявили, что сирийские оппозиционные группировки поначалу начали «ограниченное» наступление на Алеппо. Однако операция расширилась, когда сирийские правительственные силы стали отступать со своих позиций.

Сирийские повстанцы начали масштабное наступление в районе Алеппо

Также Anadolu сообщает, что вооруженные группы противников режима Асада в Сирии подошли на расстояние 1 км до окрестностей города Алеппо.

В ходе двухдневных столкновений с правительственными войсками в провинциях Алеппо и Идлиб повстанцы взяли под контроль 400 квадратных километров территории.

После продолжавшихся ночью столкновений антиправительственные группы вплотную подошли к кварталу Новый Алеппо (один из пригородов Алеппо). Таким образом, вооруженные группы подошли на расстояние одного километра до окраины города Алеппо.

Sunni rebels enter the city of Aleppo. Turkey has opened the border crossings to Syria, facilitating the flow of Turkish-backed multinational forces into Idlib and western Aleppo.



Video documentation: Syrian opposition’s Al-Shaheen Brigade targeted Assad regime positions with… pic.twitter.com/Kn36zp4nR8 — dan linnaeus (@DanLinnaeus) November 28, 2024

Также отмечается, что повстанцы могли взять под контроль 56 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com