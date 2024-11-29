«Два резервуара горят, а то и четыре» 29.11.2024, 8:49

Новые подробности атаки на нефтебазу «Атлас» в Ростовской области РФ.

В ночь на 29 ноября в Ростовской области вспыхнул массированный пожар на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский. Местные власти жалуются на массированную атаку дронов.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что Ростовскую область якобы атаковали 30 беспилотников.

Тем временем российские Telegram-каналы пишут, что горит нефтебаза «Атлас» в Каменском районе возле трассы М4, передает «Главред».

«Туда долетели несколько беспилотников. В августе 2024 её уже атаковали, тогда пожар тушили неделю», - говорится в сообщении.

В Сети публикуют кадры пожара.

«Второй раз «Атлас» впороли. Два резервуара горят, а то и четыре», - говорит очевидец.

Также сообщается, что обломки дрона пробили крышу дома в хуторе Масаловка Каменского района и прилетели в слободу Дьячкино Тарасовского района. Пострадавших нет.

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