«Два резервуара горят, а то и четыре»
- 29.11.2024, 8:49
Новые подробности атаки на нефтебазу «Атлас» в Ростовской области РФ.
В ночь на 29 ноября в Ростовской области вспыхнул массированный пожар на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский. Местные власти жалуются на массированную атаку дронов.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что Ростовскую область якобы атаковали 30 беспилотников.
Тем временем российские Telegram-каналы пишут, что горит нефтебаза «Атлас» в Каменском районе возле трассы М4, передает «Главред».
«Туда долетели несколько беспилотников. В августе 2024 её уже атаковали, тогда пожар тушили неделю», - говорится в сообщении.
В Сети публикуют кадры пожара.
«Второй раз «Атлас» впороли. Два резервуара горят, а то и четыре», - говорит очевидец.
Также сообщается, что обломки дрона пробили крышу дома в хуторе Масаловка Каменского района и прилетели в слободу Дьячкино Тарасовского района. Пострадавших нет.