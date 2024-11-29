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Министр обороны России прилетел в КНДР с необъявленным визитом

  • 29.11.2024, 8:54
Министр обороны России прилетел в КНДР с необъявленным визитом

О подготовке поездки ранее известно не было.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР. О подготовке этого визита ранее известно не было, пишет РБК.

«В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики», — сказано в сообщении.

В аэропорту Сунан Белоусова встречал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

Южнокорейская, западные и украинская разведки сообщают, что КНДР может отправить в Россию около 12 тысяч военных. Ожидается, что они примут участие в непосредственных боевых действиях на стороне России. Москва и КНДР предметно это не комментируют. При этом отмечается, что северокорейские солдаты уже принимают участие в боях и несут потери.

КНДР является одним из основных поставщиков артиллерийских снарядов российской армии, сообщают западные и южнокорейская разведки. Сообщалось также о поставках тактических ракетных комплексов и готовящихся поставках зимней военной формы.

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