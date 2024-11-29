Министр обороны России прилетел в КНДР с необъявленным визитом 29.11.2024, 8:54

О подготовке поездки ранее известно не было.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР. О подготовке этого визита ранее известно не было, пишет РБК.

«В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики», — сказано в сообщении.

В аэропорту Сунан Белоусова встречал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

Южнокорейская, западные и украинская разведки сообщают, что КНДР может отправить в Россию около 12 тысяч военных. Ожидается, что они примут участие в непосредственных боевых действиях на стороне России. Москва и КНДР предметно это не комментируют. При этом отмечается, что северокорейские солдаты уже принимают участие в боях и несут потери.

КНДР является одним из основных поставщиков артиллерийских снарядов российской армии, сообщают западные и южнокорейская разведки. Сообщалось также о поставках тактических ракетных комплексов и готовящихся поставках зимней военной формы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com