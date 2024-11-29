Для белорусов вводят масштабные новшества по налогам 29.11.2024, 8:58

Они коснутся едва ли не каждого жителя страны.

В 2025 году в Беларуси намерены ввести существенные изменения по налогам. Они касаются как транспортного сбора, так и земельного и на недвижимость. «Зеркало» составило подборку налоговых изменений, которые с большой вероятностью появятся в 2025 году (но пока они не утверждены окончательно).

Повышение сбора на первую квартиру

Власти планируют повысить в следующем году ставки налога на первую квартиру. Напомним, этот сбор появился в 2022 году. Налог составляет 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

В 2025-м намерены пересмотреть стоимость одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирном жилом доме. Так, для Минска, как ожидается, она вырастет до 1020 рублей (сейчас — 968 рублей). Рост — на 5,4%.

Новшества по транспорту

В 2025 году намерены ввести сразу несколько изменений для водителей. Так, этот сбор хотят поднять для населения в среднем на 6,1%. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 66 рублей в год, а хотят поднять до 70 рублей. Транспортный налог также хотят повысить и для организаций.

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Чиновники также намерены освободить некоторых владельцев транспорта от уплаты налога. Речь о военнослужащих срочной военной службы, а также тех, кто проходит альтернативную службу.

Власти также хотят разрешить областным советам депутатов на постоянной основе вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы. Сейчас этот налог действует как временная мера, местные власти должны принимать решение, продлевать его действие или нет.

Индексация земельного налога

В 2025 году намерены поднять земельный налог — как для населения, так и для юрлиц. Так, планируют повысить средние ставки этого сбора по районам, которые применяют, если отсутствует кадастровая оценка земли. То есть для расчета сбора берут площадь участка. Рост планируется в среднем на уровне 5,4%. К примеру, в Ляховичском районе сбор хотят поднять с 33,28 до 35,08 рубля за гектар.

Ставки земельного налога для жилой многоквартирной зоны намерены поднять в 2025-м до 16,66 рубля за гектар (сейчас — 15,81 рубля).

Для жилой усадебной зоны налог планируют повысить с 31,58 до 33,29 рубля за гектар.

Увеличение потолка по подаркам и пересмотр вычетов

В следующем году также хотят пересмотреть размеры некоторых налоговых вычетов, а также суммы различных выплат, которые не облагаются подоходным налогом.

К примеру, доходы от дарения, которые не облагают подоходным налогом, предлагается поднять до 11 516 рублей (сейчас — 10 431 рубль). Беларусы могут получить определенную сумму в подарок и не платить с нее подоходный налог. С суммы превышения нужно заплатить налог по ставке 13%, а также подать налоговую декларацию по итогам года.

Новшество для сдающих в аренду квартиры и гаражи

Также в следующем году хотят поднять ставки подоходного налога для тех, кто сдает в аренду жилье, гаражи, машино-места.

К примеру, в Минске подоходный налог за сдачу одной комнаты намерены повысить до 50 рублей. Сейчас эта ставка составляет 47 рублей. Рост — на 6,4%. Речь идет о физлицах, которые сдают жилье без регистрации ИП.

Для областных городов налог хотят повысить до 46 рублей (сейчас — 44 рубля). Рост — на 4,6%.

Повышение единого налога

В 2025 году могут увеличить единый налог для индивидуальных предпринимателей и физлиц, которые работают без оформления ИП. К примеру, единый сбор за разработку веб-сайтов, настройку компьютеров и установку программного обеспечения в Минске хотят повысить до 671 рубля (теперь — 637 рублей), в областных центрах и Минском районе — до 621 рубля (сейчас — 589 рублей).

Единый налог за репетиторство в Минске планируют поднять до 186 рублей (сейчас — 176 рублей), в областных центрах — до 172 рублей (сейчас — 163 рубля).

Корректировки по налогу на собак

В 2025 году в Беларуси хотят повысить налог для владельцев собак — до 13 рублей (сейчас — 11,9 рубля). При этом за потенциально опасные породы могут поднять сбор до 63 рублей (сейчас — 59,6 рубля).

При этом некоторые категории населения могут освободить от уплаты этого налога.

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Новшества по сбору для «богатых»

В 2025-м планируют ввести изменения по «налогу на богатство», который появился в нынешнем году. Так, власти намерены поднять общую сумму доходов, при превышении которой начисляют этот сбор, — с 200 до 220 тысяч рублей. То есть получается, что ежемесячный доход должен быть в среднем 18 333 рубля.

Чиновники также хотят откорректировать список доходов, которые будут включать в этот лимит в 220 тысяч рублей.

Подорожание сигарет и алкоголя

Также власти хотят повысить ставки акцизов на сигареты как первой, так и второй ценовой групп. Так, для первой хотят поднять в январе с нынешних 106,88 до 119,59 рубля (рост на 11,9%), а для второй — с 155,85 до 163,64 рубля (повышение на 5%).

Напомним, в 2024-м их поднимали на 11,8 и 6% соответственно.

Ранее чиновники заявляли про поэтапное сближение ставок акцизов на сигареты с другими странами, которые входят в ЕАЭС, в том числе с Россией.

Также планируется повышение ставок акцизов на алкоголь.

Отмена еще одной налоговой льготы

Минфин предлагает также отменить льготу по подоходному налогу на доходы, которые физлица получают от продажи долей в уставном фонде белорусских организаций и их акций.

Сейчас эти доходы освобождают от подоходного сбора. При этом по купленным с 1 января 2014 года акциям есть условие, чтобы не платить налог при их продаже: человек должен владеть ими непрерывно не меньше трех лет (это прописано в пункте 35 статьи 208 Налогового кодекса).

Новшества для владельцев агроусадеб и ремесленников

Владельцы агроусадеб сейчас платят налог в 40 рублей в месяц, а ремесленники — 6,5 рубля. Власти хотят в 2025 году поднять эти сборы до 42 и 7 рублей в месяц соответственно.

Изменение, которое уже точно введут

С 1 января 2025 года завершится действие льготы по налогообложению операций с криптовалютой.

Как отмечал ранее начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, сейчас действует декрет № 8, по которому доходы физлиц по операциям с криптовалютой до 1 января 2025 года не облагаются подоходным налогом и деятельность, связанная с оборотом криптовалюты, не является предпринимательской.

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