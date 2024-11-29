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Путин ниже плинтуса

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 29.11.2024, 9:07
  • 1,756
Путин ниже плинтуса

Это какой-то сумасшедший дом.

Слушаешь выступления Путина и что там?

Ракеты, ракеты, ракеты. Оружие. Ядерное. Удары. БПЛА. Отдельный род войск с БПЛА. Боевая часть. Удары по центрам принятия решения.

Еще про Европу излагает. «Ниже плинтуса». Америка. Трамп.

Очень интересно.

Только и хвалится Путин оружием. Но нам-то, народу, что от этого? Зачем нам эти ракетные подарки под Новый год?

Где достижения в экономике, науке, культуре? В мирной жизни? Почему жизнь все тяжелее, а множащиеся проблемы густо замазаны ложью и репрессиями?

Это какой-то сумасшедший дом. Слушаешь Путина и его подчиненных и вспоминаешь Высоцкого:

Он то плакал, то смеялся,

То щетинился как еж -

Он над нами издевался…

Ну сумасшедший - что возьмешь!

Уходите, Путин. Вон. Пусть в России к власти придут другие, кто займется ростом уровня жизни народа.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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