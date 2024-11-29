Путин ниже плинтуса
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 29.11.2024, 9:07
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Это какой-то сумасшедший дом.
Слушаешь выступления Путина и что там?
Ракеты, ракеты, ракеты. Оружие. Ядерное. Удары. БПЛА. Отдельный род войск с БПЛА. Боевая часть. Удары по центрам принятия решения.
Еще про Европу излагает. «Ниже плинтуса». Америка. Трамп.
Очень интересно.
Только и хвалится Путин оружием. Но нам-то, народу, что от этого? Зачем нам эти ракетные подарки под Новый год?
Где достижения в экономике, науке, культуре? В мирной жизни? Почему жизнь все тяжелее, а множащиеся проблемы густо замазаны ложью и репрессиями?
Это какой-то сумасшедший дом. Слушаешь Путина и его подчиненных и вспоминаешь Высоцкого:
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как еж -
Он над нами издевался…
Ну сумасшедший - что возьмешь!
Уходите, Путин. Вон. Пусть в России к власти придут другие, кто займется ростом уровня жизни народа.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»