Путин ниже плинтуса Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

29.11.2024, 9:07

1,756

Это какой-то сумасшедший дом.

Слушаешь выступления Путина и что там?

Ракеты, ракеты, ракеты. Оружие. Ядерное. Удары. БПЛА. Отдельный род войск с БПЛА. Боевая часть. Удары по центрам принятия решения.

Еще про Европу излагает. «Ниже плинтуса». Америка. Трамп.

Очень интересно.

Только и хвалится Путин оружием. Но нам-то, народу, что от этого? Зачем нам эти ракетные подарки под Новый год?

Где достижения в экономике, науке, культуре? В мирной жизни? Почему жизнь все тяжелее, а множащиеся проблемы густо замазаны ложью и репрессиями?

Это какой-то сумасшедший дом. Слушаешь Путина и его подчиненных и вспоминаешь Высоцкого:

Он то плакал, то смеялся,

То щетинился как еж -

Он над нами издевался…

Ну сумасшедший - что возьмешь!

Уходите, Путин. Вон. Пусть в России к власти придут другие, кто займется ростом уровня жизни народа.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com